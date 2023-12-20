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"Такий воїн мені не потрібен". Військовий командир розкритикував примусову мобілізацію

Фото: Чому примусова мобілізація неефективна (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні триває, дедалі частіше повістки роздають на вулицях, ресторанах та спортзалах. На думку майора ЗСУ Кирила Вереса, такі дії не дуже ефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН.

Що сказав майор про мобілізацію

Військовий зазначив, що до армії потрапляють люди, які не хочуть воювати і не готові до цього морально.

Для Збройних сил України настали важкі часи, українці не хочуть служити, вважає майор ЗСУ.

"Якщо говорити про війну за всі фронти, то ми програємо війну", - висловив свою думку командир батальйону "К-2" Кирило Верес.

Він різко розкритикував методи примусової мобілізації в Україні. На його думку, такі методи призводять до того, що до армії потрапляють люди, які не хочуть воювати і не готові до цього морально.

"Такий воїн мені не потрібний/ Це не воїн. Я хочу, щоб до мого підрозділу люди йшли самі", - сказав боєць.

Комбат повідомив, що ситуація на фронті зараз є дуже важкою.

"Ми виживаємо, але не перемагаємо", - сказав він.

За словами Вереса, багато українців перестали хотіти воювати, бо втратили надію на швидку перемогу.

 

Як ми раніше писали, адвокат розповів, чи ТЦК зможуть тотально перевіряти документи у людей.

До цього командир "Азова" пояснив, скільки триватиме війна в Україні.

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Мобілізація в Україні