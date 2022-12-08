Эти способы помогут легко и быстро вымыть жирную посуду без горячей воды
Мыть посуду - не самое приятное блюдо. Особенно когда отключают горячую воду. Однако есть способы, которые помогут легко отмыть жирную посуду.
Что сделать, чтобы отмыть жирную посуду без горячей воды - читайте ниже.
Как помыть посуду в холодной воде
Хозяйственное мыло
Подойдет хозяйственное мыло 65% или 72%. Отмывает жир и остатки пищи не хуже других моющих средств. Чтобы не растворять, можно сразу приобрести в жидком виде.
Горчица
Она отлично отмывает посуду от жира и других загрязнений. Горчица не нуждается в тщательном полоскании и не сушит руки.
Необходимо использовать в виде горчичного порошка на губку или растворить в воде до образования пасты. Горчица не царапает тефлоновое покрытие, обезжиривает и обеззараживает поверхность.
Чтобы отмыть грязь, натрите поверхности губкой с порошком и оставьте на несколько минут. После этого смойте водой. Чтобы удалить сильные загрязнения, можно смешать горчицу с яблочным или столовым уксусом.
Вскипятите воду
Если нет горячей воды в кране, нужно просто ее нагреть. Вскипятите чайник воды, налейте в большую посуду и разбавьте холодной водой до нужной температуры.
В этой воде промойте всю посуду, а затем хорошо прополощите под струей холодной воды.
Закройте слив раковины
Можно закрыть слив в раковине и налить в нее горячую воду. Далее на мочалку нужно налить моющее средство и по одной тарелке доставать из раковины, намыливать и ставить рядом.
После этого слить воду и всю посуду смыть холодной водой.
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