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Эти способы помогут легко и быстро вымыть жирную посуду без горячей воды

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Четверг 08 декабря 2022 21:37
Эти способы помогут легко и быстро вымыть жирную посуду без горячей воды Как мыть посуду без горячей воды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мыть посуду - не самое приятное блюдо. Особенно когда отключают горячую воду. Однако есть способы, которые помогут легко отмыть жирную посуду.

Что сделать, чтобы отмыть жирную посуду без горячей воды - читайте ниже.

Как помыть посуду в холодной воде

Хозяйственное мыло

Подойдет хозяйственное мыло 65% или 72%. Отмывает жир и остатки пищи не хуже других моющих средств. Чтобы не растворять, можно сразу приобрести в жидком виде.

Горчица

Она отлично отмывает посуду от жира и других загрязнений. Горчица не нуждается в тщательном полоскании и не сушит руки.

Необходимо использовать в виде горчичного порошка на губку или растворить в воде до образования пасты. Горчица не царапает тефлоновое покрытие, обезжиривает и обеззараживает поверхность.

Чтобы отмыть грязь, натрите поверхности губкой с порошком и оставьте на несколько минут. После этого смойте водой. Чтобы удалить сильные загрязнения, можно смешать горчицу с яблочным или столовым уксусом.

Вскипятите воду

Если нет горячей воды в кране, нужно просто ее нагреть. Вскипятите чайник воды, налейте в большую посуду и разбавьте холодной водой до нужной температуры.

В этой воде промойте всю посуду, а затем хорошо прополощите под струей холодной воды.

Закройте слив раковины

Можно закрыть слив в раковине и налить в нее горячую воду. Далее на мочалку нужно налить моющее средство и по одной тарелке доставать из раковины, намыливать и ставить рядом.

После этого слить воду и всю посуду смыть холодной водой.

Ранее мы сообщали, что делать, если в доме пропала вода.

Также мы писали, как часто нужно менять кухонную губку и как правильно ее очищать.

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