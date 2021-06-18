У Чорнобилі показали рідкісну безногу ящірку: можна переплутати зі змією

У Чорнобильській зоні відчуження в заповіднику помітили рідкісну для цих країв безногу ящірку, яка зовні дуже нагадує змію, мідянку, вужа, адже плазун має довге змієподібне тіло. При цьому у веретільниці на відміну від отруйної гадюки немає звуження між головою і тілом.

Фото безногої ящірки 18 червня опублікували в Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику на сторінці в Facebook .

Веретільниці не отруйні, вони досить спокійні, ведуть прихований спосіб життя, їх складно виявити в природі. Більшу частину життя вони живуть під землею і люблять полювати на дощових черв'яків.

Зазначається, що в Чорнобильському заповіднику безногі ящірки є нечисленним видом, навіть рідкісним.

У веретільниці шия товста, не помітний перехід від голови до тіла. Наявність строкатого забарвлення у самок цієї ящірки, мідянки, гадюки створює для новачків проблеми у визначенні цих видів за кольором.

На сайті заповідника розповіли, що молоді веретільниці зверху сріблясто-білого або блідо-кремового кольору з двома тісно розташованими темними смугами, які тягнуться від розташованої на потилиці трикутної плями. Боки та черево чорного або чорно-бурого забарвлення, причому межа між світлою спинний і темною бічною частиною тіла виражена дуже різко. У дорослих ящірок спинна сторона тіла поступово темніє і набуває коричнево-бурого або темно-сірого кольору з характерним бронзовим відливом.

Зазвичай довжина тіла безногої ящірки не перевищує 50 сантиметрів.

Також варто зауважити, що всі ящірки відрізняються від змій "видимими", а не "скляними" повіками, і здатністю відкидати хвіст.

У Чорнобильському заповіднику помітили безногу ящірку (фото Сергія Жили та з відкритих джерел / facebook.com/zapovidnyk2018)