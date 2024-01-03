Таких холодов никогда не было! Швецию и Финляндию сковали рекордные морозы

В Швеции и Финляндии фиксируют рекордные морозы, которых не было на этих территориях больше 100 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт известного синоптика Яна Виссера JanVissersWeer .

Так, по данным ресурса, в шведской деревне Квиккекк в ночь на 3 января было зафиксировано -43,6.

"Такого холода в январе там еще никогда не было. До этого рекорд составлял -43 в 1918 году", - говорится на сайте.

Холод и снег нарушили транспортное сообщение по всей Скандинавии, в частности уже наблюдаются "значительные проблемы с железнодорожным движением" в Швеции.

Морозы доставляют хлопоты шведам (фото: svt.se)

В Финляндии рекорд холодов был зафиксирован в северо-западном городе Юливиеска, где температура уже упала до -37,8. И, по словам синоптиков, в течение недели жителям некоторых регионов следует ожидать похолодания до -40.

А вот температура в столице Финляндии Хельсинки будет колебаться от -15 до -20 градусов.

Кроме того, сильные морозы надвигаются и на Норвегию.

"В эту пятницу и субботу температура в Осло упадет до 25-26 градусов ниже нуля, что может быть равно рекорду января 1941 года", - прогнозирует Виссер.

Но без рекордных морозов на юге Норвегии уже остановила работу главная автомагистраль, также приостановлены паромные передвижения.

Между тем, местные жители должны бороться с холодами, закутаясь в несколько слоев теплой одежды. Но и о стиле, например, жители финской столицы тоже не забывают.

Жители города Хельсинки спасаются от холодов, как могут (фото: yle.fi)

А вот в Швеции некоторых даже рекордные морозы не пугают. Местные жители с удовольствием моржуют при -40!

Скриншоты (svt.se)