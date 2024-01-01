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Надвигается непогода. В Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17

Украина, Понедельник 01 января 2024 11:45
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Надвигается непогода. В Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17 Фото: в Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в Украине ударит мороз. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до 17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, уже в среду, 3 января, ночью мороз ударит в нескольких областях. В частности, в Сумской области ночная температура опустится до отметок -15...-17 градусов. В Черниговской области будет немного теплее – ночью -14..-16 градусов. Третье место в Харьковской области - ночью -9...-11 градусов. Также холодно будет и в центре, в Полтаве - ночью -8..-10 градусов. На остальной части Украины будет значительно теплее. Ночью в пределах -4..-6 градусов, в частности, в Киеве.

Надвигается непогода. В Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17

4 января в этих же областях также будет холодно, но все же теплее, чем днем ранее. К примеру, в той же Черниговской области -7...-9 градусов ночью, в Сумской, Харьковской областях -9...-11 градусов. В Киеве также будет мороз -3...-5 ночью и -5...3 градусов днем.

Надвигается непогода. В Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17

А уже 5 января мороз снова наберет обороты, хотя опять же, захватив в большинстве своем центр, восток и север Украины. В Киеве ночью -6..-8 градусов, а днем -8..-6 градусов.

Надвигается непогода. В Украине в ближайшие дни ожидается снег и мороз до -17

Погода в Украине в январе 2024

В январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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