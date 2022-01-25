Як швидко зігрітися на вулиці або вдома: ці поради допоможуть вам пережити холоди

Переохолодження організму дуже небезпечно для здоров'я. Особливо холод може негативно вплинути на маленьких дітей, людей з хронічними захворюваннями та людей старше 65 років.

Якими способами можна швидко та ефективно зігрітися на вулиці або в приміщенні, розповіли в NHS .

Як не замерзнути на вулиці

Одягайтеся тепло і багатошарово. Кілька шарів одягу будуть гріти ваше тіло набагато краще, ніж один теплий светр. Для нижнього шару підійде термобілизна, яка не пропускає вологу і зберігає тепло. Далі надягайте одяг з флісу або вовни.

Верхній одяг повинен бути з захистом від опадів, на морози – тепле пальто або пуховик. До речі, при дуже сильних морозах можна надягати під куртку додаткову жилетку на пуху. Якщо стане жарко, її можна зняти.

Не забувайте про шапку, шарф і рукавички. Кровообіг на холоді концентрується всередині тіла і найбільш вразливими для морозу стають голова, руки та ноги.

Правильно підбирайте взуття - воно повинно бути досить теплим, але при цьому в ньому не повинно бути жарко, щоб нога не потіла.

Використовуйте спеціальні грілки. Зараз в інтернет-магазинах є грілки, що самонагріваються, а також електричні грілки та павер-банки з функцією грілки. Такі пристосування зручно тримати в кишенях куртки, і вони будуть гріти досить довго.

Не стійте довго на одному місці. При низьких температурах постарайтеся не стояти довго на одному місці – земля або асфальт промерзають і взуття не зможе захистити повністю. Рухайтеся, щоб поліпшити кровообіг.

Якщо ви сидите (наприклад, на зупинці транспорту), постарайтеся не ставити ноги на землю.

Випийте гарячий напій. Якщо ви замерзли на вулиці, то зігрітися швидко допоможе гарячий чай або кава. Такий напій підтримає баланс рідини. А трошки цукру дозволить напою стати ще й джерелом калорій.

Як швидко зігрітися в приміщенні

Переодягнутися. По приходу в приміщення відразу переодягніться в теплу і сухий одяг. Її можна підготувати заздалегідь – залишити домашній одяг біля батареї або сушки.

Поїсти. Організму необхідна енергія для спалювання і саме цим регулюється внутрішня температура. У холодну пору варто вживати гарячу їжу хоча б раз в день.

Нагрійте ліжко. Використовуйте електричні ковдри, грілки або в крайньому разі – пляшки з гарячою водою.

Підтримуйте вдома комфортну температуру. У спальні або в тій кімнаті, де ви проводите більшу частину часу підтримуйте температуру на рівні +18 +21 градус. Не забувайте про рівень вологості - від 30 до 50%. Якщо вологість низька, то можна повісити мокрий рушник на батарею. Для комплексного рішення знадобиться зволожувач.

Провітрюйте, але уникайте протягів. Два рази в день обов'язково провітрюйте квартиру. Але в інший час стежте, щоб не було протягів – двері між кімнатами прикривайте, вікна щільно закривайте і засовуйте штори.

Зробіть зарядку. Невеликий п'ятихвилинний комплекс дозволить вам швидше зігрітися.

Важливо! Лікарі не рекомендують грітися алкогольними напоями, особливо на вулиці. Спиртне притупляє відчуття холоду і можна не відчути небезпечний стан. Тим більше алкоголь сприяє розширенню судин і від цього тіло швидше втрачає тепло.

Не варто грітися і гарячою водою в душі. Вода порушує природний баланс вологи в шкірі, розширює судини та знижує тиск. Є ризик отримати опіки, оскільки шкіра з морозу не завжди адекватно відчуває температуру.