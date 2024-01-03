Таких холодів ще ніколи не було! Швецію і Фінляндію скували рекордні морози

У Швеції та Фінляндії фіксують рекордні морози, яких не було на цих територіях більше 100 років.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle, Шведська суспільна телемовна організація SVT.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт відомого синоптика Яна Віссера JanVissersWeer .

Так, за даними ресурсу, у шведському селі Квіккьокк у ніч на 3 січня було зафіксовано -43,6.

"Такого холоду в січні там ще ніколи не було. До цього рекорд становив -43 в 1918 році", - йдеться на сайті.

Холод і сніг порушили транспортне сполучення у всій Скандинавії, зокрема, вже спостерігаються "значні проблеми з залізничним рухом" у Швеції.

Морози завдають клопоту шведам (фото: svt.se)

У Фінляндії рекорд холодів був зафіксований у північно-західному місті Юлівієска, де температура вже впала до -37,8. І, за словами синоптиків, протягом тижня жителям деяких регіонів слід очікувати похолодання до -40.

А от температура у столиці Фінляндії Гельсінкі коливатиметься від -15 до -20 градусів.

Крім того, сильні морози насуваються і на Норвегію.

"Цієї п'ятниці та суботи температура в Осло впаде до 25-26 градусів нижче нуля, що може дорівнювати рекорду січня 1941 року", - прогнозує Віссер.

Але й без рекордних морозів на півдні Норвегії вже зупинила роботу головна автомагістраль, також призупинено поромні пересування.

Тим часом місцеві мешканці мусять боротися з холодами, закутуючись в кілька шарів теплого одягу. Але й про стиль, наприклад, жителі фінської столиці, теж не забувають.

Мешканці міста Гельсінкі рятуються від холодів як можуть (фото: yle.fi)

А ось у Швеції декого навіть рекордні морози не лякають. Місцеві мешканці з задоволенням моржують при -40!

Скриншоти (svt.se)