Эта украинская монета принесет вам 50: как она выглядит (фото)

Украинские монеты, которые даже не попали в обращение, нередко "гуляют" по коллекциям нумизматов, а также появляются на аукционах. И они могут принести немало денег, вот как 15 копеек 1992 года.

Как выглядит редкая монета и сколько денег можно получить за такой лот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

В чем особенность монеты

Немногие знают, но в прошлом рассматривался вариант того, чтобы у людей были не только 5, 10, 25 и 50 копеек, а еще и 15. В 1992 году на Луганском заводе отчеканили пробные варианты, но в обращение они так и не попали.

Монета за 50 тысяч (фото: violity.com)

Все монеты номиналом 15 копеек не должны были выйти с завода, но каким-то образом некоторые экземпляры все же попали в коллекции. Сколько всего таких монет осталось - загадка. Поэтому все 15 копеек, особенно если они находятся в хорошем состоянии, невероятно ценятся.

Монета 15 копеек – стоимость (фото: violity.com)

Владелец этой монеты, продавец из Киева, рассказал, что этот экземпляр изготовлен из латуни, он немагнитен. Его 15 копеек неплохо сохранились, хотя имеют некоторые визуальные дефекты. Впрочем, они не отразились на стоимости монеты.

Свой лот продавец оценил в 50 тысяч гривен. И если монета заинтересует нумизматов, то ее стоимость может увеличиться.

Сколько стоят 15 копеек 1992 года (скриншот)

В комментариях коллекционеры хвалили лот и отметили, что он действительно редкий и ценный.