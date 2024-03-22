На столетнем фото из Ивано-Франковска заметили важную деталь, которая всех ошарашила

Иногда в сети "всплывают" архивные кадры, на которых можно увидеть, как выглядели украинцы почти 100 лет назад. Одну из таких фотографий разместил председатель Археологической комиссии Научного общества имени Шевченко, историк, археолог и профессор Николай Бандривский. На ней, по словам ученого, стоит заметить одну деталь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым историк поделился на своей странице в Facebook .

Одна деталь на архивном фото ошарашила сеть

"На этой фотографии - обычный галицкий предприниматель около 100 лет назад... При первом же взгляде на это фото вы, конечно, можете подумать: "Ооо, какой статный и интеллигентный господин!", - написал ученый

"Звали этого мужчину Феликс Антони Майер и проживал он накануне Первой Мировой войны в Станиславове (сегодняшний Ивано-Франковск), живя на доход от собственного похоронного бюро "Конкордия" (именно под этим именем древние римляне почитали языческую богиню согласия и охранительницу) , - добавил он.

Пост историка (скриншот)

На фото можно увидеть мужчину с "лихо подкрученными" усами. Он позировал в костюме-тройке с часами на цепочке. А на руке Майера можно заметить "достаточно импозантное", как отметил историк, мужское кольцо.

Впрочем, Бандривский назвал еще одну деталь, которая оказалась самой главной. По словам профессора, особое внимание следует уделить трости, которую мужчина "изысканно" держал в руке.

Архивный кадр столетней давности (фото: facebook/Николай Бандривский)

"Именно по таким деталям и узнавали в довоенное время породу настоящих галицких мужчин. Другими словами, ты мог быть облачен в ужасные лохмотья, но твой взгляд, твоя осанка и манера общения (а, особенно, дикция) сразу же выдавали, в каких кругах ты вертишься и чего от тебя ждать", - объяснил важную деталь историк.

Как реагирует сеть

Архивное фото всех ошарашило. В комментариях пользователи пишут: