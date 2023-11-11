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Такое больше никто не носит! Стилисты показали, какие свитера не стоит покупать на зиму (фото)

Как правильно выбрать свитер на зиму (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Теплый свитер является базовой вещью в зимнем гардеробе. Их должно быть хотя бы 3-4 разных модели. Самое важное при выборе - плотность ткани, но длина изделия, вариант горловины и вязка - также очень важны.

О том, как правильно выбрать свитер на зиму и какие модели уже не актуальны, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию модельера-дизайнера Алены Мясоед в Instagram и персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.

Как выбрать свитер на зиму

"Как выбрать именно тот свитер, чтобы был теплым, стильным и еще и не прибавлял возраста и не расширял? Избегайте ниже приведенных ошибок", - пишет стилист.

Какими правилами пользоваться при выборе свитера:

  • выбирайте свитер, горловина которого прилегала бы по шее и не была растянута
  • не закатывайте горловину, пусть она будет расправлена в один слой
  • выбирайте актуальную связку, устаревший узор добавляет возраста
  • отдавайте предпочтение плотной ткани, которая держит форму, не берите тонкий висячий свитер
  • правильная длина свитера тоже имеет значение. Изделия до средины бедра укорачивают рост и расширяют вас в самом ненужном месте. Выбирайте либо удлиненный свитер до кончиков пальцев, либо укороченный до талии.

Как правильно выбрать свитер (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

"Свитера "неправильной" длины либо заправляйте, подчеркивая талию, либо совмещайте с любым низом в тон, добавляя структурированные аксессуары с острыми углами", - объясняет Мясоед.

Как правильно выбрать свитер (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Какой должна быть плотность вязки материала

"Есть один нюанс, на который стоит точно обратить внимание при выборе свитера - и это цельность вязки материала. И я сейчас не говорю о кроше, или специально сделанных дырках. Актуальный свитер на каждый день должен иметь плотную вязку и тяжелый материал. Тогда он будет выглядеть качественно, красиво и будет носильным", - говорит персональный стилист Елена Шевченко.

Она отмечает, что зимние свитера не должны просвечиваться и быть тонкими. Актуальные модели - плотные. К тому же, такие свитера теплее.

 

Раньше мы делились советом персонального стилиста, какие пальто не стоит покупать.

Читайте также о том, каких курток следует избегать в своем гардеробе.

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