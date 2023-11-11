Такое больше никто не носит! Стилисты показали, какие свитера не стоит покупать на зиму (фото)

Как выбрать свитер на зиму

"Как выбрать именно тот свитер, чтобы был теплым, стильным и еще и не прибавлял возраста и не расширял? Избегайте ниже приведенных ошибок", - пишет стилист.

Какими правилами пользоваться при выборе свитера:

выбирайте свитер, горловина которого прилегала бы по шее и не была растянута

не закатывайте горловину, пусть она будет расправлена в один слой

выбирайте актуальную связку, устаревший узор добавляет возраста

отдавайте предпочтение плотной ткани, которая держит форму, не берите тонкий висячий свитер

правильная длина свитера тоже имеет значение. Изделия до средины бедра укорачивают рост и расширяют вас в самом ненужном месте. Выбирайте либо удлиненный свитер до кончиков пальцев, либо укороченный до талии.

Как правильно выбрать свитер (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

"Свитера "неправильной" длины либо заправляйте, подчеркивая талию, либо совмещайте с любым низом в тон, добавляя структурированные аксессуары с острыми углами", - объясняет Мясоед.

Как правильно выбрать свитер (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Какой должна быть плотность вязки материала

"Есть один нюанс, на который стоит точно обратить внимание при выборе свитера - и это цельность вязки материала. И я сейчас не говорю о кроше, или специально сделанных дырках. Актуальный свитер на каждый день должен иметь плотную вязку и тяжелый материал. Тогда он будет выглядеть качественно, красиво и будет носильным", - говорит персональный стилист Елена Шевченко.

Она отмечает, что зимние свитера не должны просвечиваться и быть тонкими. Актуальные модели - плотные. К тому же, такие свитера теплее.