Таке вже більше ніхто не носить! Стилісти показали, які светри не варто купувати на зиму (фото)

Як вибрати светр на зиму

"Як вибрати саме той светр, щоб був теплим, стильним та ще й не додавав віку і не розширював? Уникайте нижче наведених помилок", - пише стиліст.

Якими правилами користуватися при виборі светра:

вибирайте светр, горловина якого прилягала б по шиї й не була розтягнутою

не закочуйте горловину, нехай вона буде розправлена в один шар

вибирайте актуальну в’язку, застарілий візерунок додає віку

віддавайте перевагу щільній тканині, яка тримає форму, не беріть тонкий висячий светр

правильна довжина светра теж має значення. Вироби до середини стегна вкорочують зріст і розширюють вас в самому непотрібному місці. Вибирайте або подовжений светр до кінчиків пальців, або вкорочений до талії

Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

"Светри "неправильної" довжини або заправляйте, підкреслюючи талію, або поєднуйте з будь-яким низом в тон, додаючи структуровані аксесуари з гострими кутами", - пояснює М'ясоєд.

Як правильно вибрати светр (фото: Instagram.com/alena_miasoed)

Якою має бути щільність в'язки матеріалу

"Є один нюанс, на який варто точно звернути увагу при виборі светра - і це цільність в'язки матеріалу. І я зараз не говорю про кроше, або навмисно зроблені дірки. Актуальний светр на щодень має мати щільну в'язку та важкий матеріал. Тоді він виглядатиме якісно, гарно і буде носибельним", - каже персональний стиліст Олена Шевченко.

Вона наголошує, що зимові светри не повинні просвічуватись і бути тонкими. Актуальні моделі - цупкі. До того, такі светри є теплішими.