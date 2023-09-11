Стилист объяснила, каких "ужасных курточек" нужно избегать в своем гардеробе

Верхняя одежда является основой осеннего гардероба. Если вы его еще не сформировали, то самое время узнать, каких курток следует избегать, чтобы быть в тренде.

Каких курток следует избегать в своем гардеробе

"Сейчас производители верхней одежды просто возненавидят меня, но я должна вам это сказать - тонкие, прошитые курточки не являются отдельным видом верхней одежды. Они созданы как первый слой под пальто", - говорит эксперт.

Также стилист отмечает, что такие курточки ужасно портят фигуру и визуально добавляют лишние килограммы.

При этом она отмечает, что их в магазинах много и альтернативы найти трудно, но есть фасоны верхней одежды на осень, которые можно выбрать вместо такого типа курточек.

"Есть просто множество вариантов, которые могут заменить эти ужасающие курточки", - говорит Шевченко.

Такие курточки визуально портят фигуру и добавляют лишние килограммы (скриншот)

Какие существуют альтернативы

Елена Шевченко советует вместо этих курток выбирать что-нибудь из следующих вариантов:

косухи

кожаные и шерстяные бомперы

пальто

укороченные пальто

тканевые и кожаные тренчи

шерстяные пиджаки

классические куртки без швов

тонкие дубленки

утепленные жилетки

шерстяные удлиненные кардиганы

Как выбрать идеальное пальто

"Самый популярный вариант - однобортное/двухбортное пальто с запахом. Женщинам с типом фигуры груша и часов оно подчеркнет талию, а с прямоугольным типом - ее дорисует, а перевернутому треугольнику сбалансирует верх и низ. Но если у вас объемный животик, то это не ваш вариант", - говорит Шевченко.

Прямое однобортное/двухбортное пальто - еще один универсальный вариант. Для типа фигуры яблоко - это просто находка, поскольку извлекает силуэт.

"Также подходит прямоугольникам. А вот груши надо быть осторожной, потому что может быть большим сверху и малым снизу. Хорошо такое пальто сядет и на перевернутый треугольник. Главное - следите за линией плеча", - говорит стилист.

Стильный вариант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

Пальто на запах - идеальный вариант, если у вас сложный тип фигуры, потому что можно посадить как вам нужно. Но, если у вас очень большой животик, осторожно. Может произвести эффект беременности.

"Пальто-кокон - вариант для плюссайза фигуры яблочка и прямоугольника. Если у вас объемный животик - смело покупаем", - советует Шевченко.

Пальто-кимоно - красивое, объемное и роскошное, но оно может увеличить зону груди и плеч. Поэтому обладательницам соблазнительной красоты - осторожно.

Стильный вариант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

"А вот женщинам с фигурой груши кимоно максимально сбалансирует фигуру. На этот фасон стоит обратить внимание женщинам, у которых фигура-часы. Заметьте, что такое пальто делает весь образ объемным, поэтому балансируйте обувью и сумкой", - говорит стиліст.

Приталенное пальто хорошо садится на тип фигуры песочных часов и прямоугольников. Хороший вариант для силуэта груши. Перевернутому треугольнику подойдет только в хрупком телосложении. Категорически не подходит для женщин с типом фигуры яблоко.

"Кейп - актуально, смело и интересно. Садится на все фигуры, но я бы не брала его основным. Это второе или даже третье пальто в вашем гардеробе", - говорит стилист.

Короткое пальто-жакет в идеале должно закрывать середину бедра и быть достаточно объемным, чтобы не было складок. Оно подходит под любой рост.

Стильный вариант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)