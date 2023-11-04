Стилистка назвала главные критерии, как выбрать идеальное пальто. Вот на что нужно обращать внимание
Для тех, кто думает покупать пальто на зиму, стоит сначала учесть, какие критерии изделия являются самыми важными. При правильном подходе к покупке, такая верхняя одежда прослужит вам не один сезон и все это время будет выглядеть стильно.
О том, как выбрать идеальное пальто, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Оксаны Мацькив в Instagram.
Каким должно быть идеальное пальто
"Идеальное пальто - это однозначно о классике, о роскоши верхней одежды. Состав у него должен быть исключительно натуральным - все виды шерсти, кашемира, могут быть вкрапления вискозы, но однозначно - не полиэстер", - говорит эксперт.
Она объясняет, что все пальто условно можно разделить на две категории. Первая - это не структурированные пальто, которые идут без подкладки и рюкзаков.
"По силуэту - это либо пальто-кокон, либо пальто-халат, либо на запах. Чаще они идут без пуговиц, но с поясом. Если им подвязаться, вы выводите свой силуэт в форму песочных часов", - говорит Мацькив.
Второй вид - структурированные и жесткие пальто, идущие с подплечником и подкладкой. Они ни в коем случае не идут с поясом в комплекте, поскольку это наоборот только придаст фигуре объемы.
Каким должен быть декор, длина и сложность кроя
"Важно учитывать соотношение лацканов к размеру вашего лица и рис. Для девушек с мелким лицом выбираем меньшие лацканы, для девушек с объемными чертами лица - большие лацканы. Избегайте лацканов, которые будут вас переносить в другие десятилетия - слишком раскидистые, слишком вытянутые или куцые", - говорит стилист.
Она добавляет, что пуговицы должны быть в тон пальто, или черного или ракушечного цвета. Именно они добавляют дороговизны.
"Выбирайте пальто с классической длиной, которая будет вас делать более стройными. Это примерно на ладонь выше колена, или 2-4 см ниже колена. И однозначно шикарнее всего выглядят пальто длины миди", - отмечает Мацькив.
Новичкам стоит присмотреться к классическим моделям. Они сохраняют актуальность десятилетиями.
"Если вы не уверены в своей наглядности, то не стоит двигаться в сторону безумных декораций, накладок, комбинации разных цветов. Чем проще и лаконичнее модель - тем дороже она будет выглядеть", - говорит стилист.
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