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"Такой клев это редкость": в Киеве из озера выловили гигантскую рыбу (фото)

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 11:24
"Такой клев это редкость": в Киеве из озера выловили гигантскую рыбу (фото) В Киеве из озера достали огромного сома (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 3 ноября из озера Тельбин (на Русановке) вытащили огромного сома. Гигантскую рыбу словил рыбак и собирался ее отпустить.

О невероятном улове рассказал очевидец Владислав Мазуренко в группе на Facebook "Наш дом - Березняки".

"Вот такого сома вытащили сегодня из озера Тельбин. Когда уходил, рыбак собирался его отпустить", - написал житель Киева и опубликовал фото огромной рыбы.

&quot;Такой клев это редкость&quot;: в Киеве из озера выловили гигантскую рыбу (фото)

В Киеве в Тельбине словили огромного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

В комментариях отметили, что для озера Тельбин такой улов - это настоящий рекорд.

  • Дякую, також дякую чоловікові що допоміг її дістати та зробити кілька фото з цим монстром. Дійсно для Тельбіна таке клювання це рідкість.
  • Ніколи не чула, щоб у Тельбіні ловилась хоч якась риба!! Але після аерації води та зариблення усе можливо!!!
  • Все, голым больше там не купаюсь.
  • Щира повага за те, що відпустив! Дякую! То велика риба, але як на сома - ще не прохідний. Рости йому ще й рости, та бадьорити рибалок.

Для справки

Озеро Тельбин - это пресноводное озеро в Днепровском районе Киева. Оно имеет небольшую площадь, всего 0,1 км².

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