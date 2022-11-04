"Такой клев это редкость": в Киеве из озера выловили гигантскую рыбу (фото)

В Киеве 3 ноября из озера Тельбин (на Русановке) вытащили огромного сома. Гигантскую рыбу словил рыбак и собирался ее отпустить.

О невероятном улове рассказал очевидец Владислав Мазуренко в группе на Facebook "Наш дом - Березняки".

"Вот такого сома вытащили сегодня из озера Тельбин. Когда уходил, рыбак собирался его отпустить", - написал житель Киева и опубликовал фото огромной рыбы.

В Киеве в Тельбине словили огромного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

В комментариях отметили, что для озера Тельбин такой улов - это настоящий рекорд.

Дякую, також дякую чоловікові що допоміг її дістати та зробити кілька фото з цим монстром. Дійсно для Тельбіна таке клювання це рідкість.

Ніколи не чула, щоб у Тельбіні ловилась хоч якась риба!! Але після аерації води та зариблення усе можливо!!!

Все, голым больше там не купаюсь.

Щира повага за те, що відпустив! Дякую! То велика риба, але як на сома - ще не прохідний. Рости йому ще й рости, та бадьорити рибалок.

Для справки

Озеро Тельбин - это пресноводное озеро в Днепровском районе Киева. Оно имеет небольшую площадь, всего 0,1 км².