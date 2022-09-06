У Карпатах знайшли велетенський гриб: фото неймовірної знахідки
Величезний гриб знайшли в Карпатах (facebook.com/CarpathianNNP)
У Карпатах грибники знайшли гриб гігантського розміру.
Про знахідку розповіли у Карпатському національному природному парку.
Зокрема, розмір та вага гриба вражає.
"Гриб-гігант знайдено в Ворохтянському ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення)", - йдеться в повідомленні.
Загальна вага гриба сягає 3 кілограми.
Гігантський гриб сфотографували на згадку, адже такий важко знайти.
У коментарях користувачі пишуть, що їм важко повірити у те, що цей гриб справжній.
У Карпатах знайшли гриба-велетня (facebook.com/CarpathianNNP)
Раніше ми повідомляли, що на Волині жінка виростила велетенський огірок.
Також ми писали, що в Україні знайшли гігантський гриб.