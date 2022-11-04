ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Таке клювання це рідкість": у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 листопада 2022 11:24
"Таке клювання це рідкість": у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото) У Києві з озера дістали величезного сома (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 3 листопада із озера Тельбін (на Русанівці) витягли величезного сома. Гігантську рибу зловив рибалка і збирався її відпустити.

Про неймовірний улов розповів очевидець Владислав Мазуренко у групі на Facebook "Наш дім - Березняки".

"От такого сома витягли сьогодні з озера Тельбін. Коли йшов, рибалка збирався його відпустити", - написав мешканець Києва та опублікував фото величезної риби.

&quot;Таке клювання це рідкість&quot;: у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото)

У Києві в Тельбіні зловили величезного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

У коментарях зазначили, що для озера Тельбін такий улов – це справжній рекорд.

  • Дякую, також дякую чоловікові що допоміг її дістати та зробити кілька фото з цим монстром. Дійсно для Тельбіна таке клювання це рідкість.
  • Ніколи не чула, щоб у Тельбіні ловилася хоч якась риба! Але після аерації води та зариблення все можливо!
  • Все, голим більше там не купаюся.
  • Щира повага за те, що відпустив! Дякую! То велика риба, але як на сома – ще не прохідний. Зростати йому ще й рости, та бодьорити рибалок.

Для довідки

Озеро Тельбін – це прісноводне озеро у Дніпровському районі Києва. Воно має невелику площу, всього 0,1 км.

Як ми раніше писали, в Україні виріс буряк-рекордсмен.

До речі, у Карпатах знайшли величезний гриб. Дивіться фото неймовірної знахідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
риба