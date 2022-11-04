"Таке клювання це рідкість": у Києві з озера виловили гігантську рибу (фото)

У Києві 3 листопада із озера Тельбін (на Русанівці) витягли величезного сома. Гігантську рибу зловив рибалка і збирався її відпустити.

Про неймовірний улов розповів очевидець Владислав Мазуренко у групі на Facebook "Наш дім - Березняки".

"От такого сома витягли сьогодні з озера Тельбін. Коли йшов, рибалка збирався його відпустити", - написав мешканець Києва та опублікував фото величезної риби.

У Києві в Тельбіні зловили величезного сома (фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki)

У коментарях зазначили, що для озера Тельбін такий улов – це справжній рекорд.

Дякую, також дякую чоловікові що допоміг її дістати та зробити кілька фото з цим монстром. Дійсно для Тельбіна таке клювання це рідкість.

Ніколи не чула, щоб у Тельбіні ловилася хоч якась риба! Але після аерації води та зариблення все можливо!

Все, голим більше там не купаюся.

Щира повага за те, що відпустив! Дякую! То велика риба, але як на сома – ще не прохідний. Зростати йому ще й рости, та бодьорити рибалок.

Для довідки

Озеро Тельбін – це прісноводне озеро у Дніпровському районі Києва. Воно має невелику площу, всього 0,1 км.