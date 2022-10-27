В Украине выросла свекла-рекордсмен: фото гиганта
В селе Угриничи, Камень-Каширском районе Волынской области, пенсионеры вырастили на огороде гигантскую свеклу. Ее вес составил 10 килограммов.
Об этом рекорде пишет издание "Нове життя".
Нина и Александр Матюки - пара пенсионеров. По словам женщины, раньше они отводили немалую грядку под этот кормовой овощ.
Сейчас они значительно уменьшили площади, так как силы уже не те. В этом году посеяли лишь несколько грядок семенами, которые купила женщина в местном магазине.
Поле выбрали у малины, плодородно, еще и изрядно его подкормили навозом перед тем, как сеять.
"И вся свекла взошла один в один. Но так уж получилось, что я, сколько живу на свете, не видела подобных. Они такие большие! Мы с дедом даже и не осилили их вырвать, так приезжали дети собрать урожай", - рассказала хозяйка.
Нина с мужем вырастили на огороде гигантскую свеклу (фото: novezittya.com.ua)
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