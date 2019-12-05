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Та хто ви така? У Раді нахабно обікрали українську художницю

STYLERЖиття    05.12.2019 - 15:37
Та хто ви така? У Раді нахабно обікрали українську художницю
У Ольги Бартиш вкрали картину (Колаж РБК-Україна)

На виставці у Верховній Раді вкрали картину української художниці

Львівська художниця Ольга Бартиш повідомила, що після виставки у Верховній Раді, яка була в червні 2019 року, у неї вкрали картину. Справа в тому, що після двох тижнів експозиції вона познайомилася з господинею художнього магазину, яка запропонувала їй розмістити її у себе в магазині під реалізацію. Ольга люб'язно погодилася і передала туди вісім робіт. Зазначимо, що ніякого договору художниця не підписувала. Про це вона сама розповіла на своїй Facebook-сторінці, де описала всю ситуацію.

Через два тижні картину з волошками купили. Про це їй повідомив сам покупець в соцмережі, також з купівлею її привітала і Анна - власниця магазину, де були картини. Угода з купівлі продажу сталася 26 червня, але гроші за картину художниця так і не отримала, Ганна просто не віддала їй і продовжувала годувати сніданками". Бартиш забрала інші картини, повіривши Ганні, що та їй скине гроші на карту за "волошки". Але цього не відбулось.

Та хто ви така? У Раді нахабно обікрали українську художницюАферистка Ганна не віддала художниці гроші за картину (фото: facebook.com/shytrab)

"Мені дуже соромно за свою дурість. Чесно. Але, схоже, так росту. Ця історія стала хорошим уроком на обачність, серйозність, коли мова йде про співпрацю на такому рівні, про вміння відстояти. Тепер я підписую з усіма все, що тільки можна і сто раз перевірю перш ніж скажу "ок", - написала Ольга.

Та хто ви така? У Раді нахабно обікрали українську художницюКартина з волошками (фото: facebook.com/shytrab)

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