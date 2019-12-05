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Да кто вы такая? В Раде нагло обокрали украинскую художницу

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 15:37
Да кто вы такая? В Раде нагло обокрали украинскую художницу
У Ольги Бартыш украли картину (Коллаж РБК-Украина)

На выставке в Верховной Раде у украинской художницы украли картину

Львовская художница Ольга Бартыш сообщила, что после выставкеи в Верховной Раде, которая была в июне 2019 года, у нее украли картину. Дело в том, что после двух недель экспозиции она познакомилась с хозяйкой художественного магазина, которая предложила ей разместить ее работы у себя в магазине под реализацию. Ольга любезно согласилась и передала туда восемь работ. Отметим, что никакого договора художница не подписывала. Об этом она сама рассказала на своей Facebook-странице, где описала всю ситуацию.

Через две недели картину с васильками купили. Об этом ей сообщил сам покупатель в соцсети, также с покупкой ее поздравила и Анна - хозяйка магазина, где были картины. Сделка по купле продаже произошла 26 июня, но деньги за картину художница так и не получила, Анна просто не отдала их ей и продолжала "кормить завтраками". Бартыш забрала остальные картины, поверив Анне, что та ей скинет деньги на карту за "васильки". Но этого не прозошло.

Да кто вы такая? В Раде нагло обокрали украинскую художницуАферистка Анна не отдала художнице деньги за картину (фото: facebook.com/shytrab)

"Мне очень стыдно за свою глупость. Честно. Но, похоже, так ростe. Эта история стала хорошим уроком на осмотрительность, серьезность, когда речь идет о сотрудничестве на таком уровне, об умении отстоять. Теперь я подписываю со всеми все, что только можно и сто раз проверю прежде чем скажу "ок", - написала Ольга.

Да кто вы такая? В Раде нагло обокрали украинскую художницуКартина с васильками (фото: facebook.com/shytrab)

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