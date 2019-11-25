Приїхав погостювати: в Харкові обікрали депутата від "Слуги народу"

Кирило Нестеренко (Фото: facebook.com/kyryll.nesterenko)

Народний депутат від "Слуги народу" розповів деталі пограбування

Народного депутата від партії "Слуга народу" Кирила Нестеренко обікрали під час його поїздки в Харків до родичів. Злодії розбили скло автомобіля, який належить матері народного депутата, і витягли документи і мобільний телефон.

Як розповів Нестеренко в коментарі для видання Strana.ua, інцидент стався 24 листопада в Харкові.

"Машину обчистили вчора у другій половині дня. Я приїхав погостювати до родичів у Харків. Злодії розбили скло і вкрали мої документи: паспорт і документи на машину, а також телефон iPhone 6", - розповів депутат-мажоритарник від "Слуги народу".

Нестеренко додав, що момент крадіжки був зафіксований камерами відеоспостереження і злочинців можна буде впізнати. У депутата є дві версії, чому його обікрали.

"Поліція працює, камери зняли двох злодіїв. Правоохоронці вийшли на слід, і можливо, скоро проведуть обшуки у підозрюваних. Може, все вкрадене мені повернуть. Поліція відпрацьовує дві версії. Перша – політична, друга – хуліганство. Але поки точно не відомо", - резюмував нардеп.