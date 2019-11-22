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У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)

STYLERЖиття    22.11.2019 - 11:22
У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)
Злодійка обчистила пацієнтів лікарні (Колаж РБК-Україна)

Поліція затримала нахабну злодійку, яка викрала у пацієнтів лікарні цінні речі

У Миколаєві поліція затримала женщину-воровку, яка промишляла крадіжками в лікарнях. Шахрайка викрала у пацієнтів медустанови більше 50 гаманців та сумок. Про це повідомляє прес-служба правоохоронних органів.

Злодійкою виявилася раніше неодноразово судима за крадіжки та злочини місцева мешканка, пов'язані з наркотиками, місцева жителька. Їй 44 роки.

Жінка прикидалася родичкою хворих і проходила у палати, де забирала з собою гаманці і сумки людей. Цікаво, що зловмисниця не позбавлялася від доказів, а залишала собі речі. Коли її зловили і виявили речі, сумнівів бути не могло.

Поліція нагрянула в квартиру до жінки і вилучила у неї безліч сумок, гаманців, банківських карток людей, які стали жертвами злочинів.

Злодійці повідомлено про підозру за ст. 185 Кримінального кодексу України (повторна крадіжка). Жінці "світить" до п'яти років за ґратами.

У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)У Миколаєві злодійка обчистила пацієнтів лікарні: вкрала півсотні гаманців та сумок (фото)Злодійка здійснила понад 50 крадіжок особистих речей (прес-служба поліції)

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