Цей фрукт покращує травлення та стан серця: його потрібно їсти усім

Живильні речовини, що містяться у винограді, мають багато переваг для здоров’я, серед яких профілактика хвороб серця.

Чому варто включити виноград у щоденний раціон - читайте нижче .

Користь винограду

Ресвератрол

Це біологічно активна речовина з групи рослинних естрогенів, яка бороться з речовинами, які ушкоджують клітини. Ресвератрол запобігає злипання крові, знижує рівень холестерину і пригнічує запалення в судинах.

Фенольні сполуки

Жоден фрукт не має такої високої частки кавової кислоти, як виноград. Також у винограді містяться такі фенольні сполуки як кверцетин та мірицетин. Вони захищають організм від розвитку раку і серцево-судинних захворювань.

Фолієва кислота

Є різновидом вітаміну B. Такий вітамін часто виписують як харчову добавку вагітним жінкам. Брак цієї речовини в організмі дорослих людей провокує розвиток раку, безпліддя та порушень психіки.

Шлунок і кишечник

Виноградна клітковина забезпечує регульоване травлення. Присутня в ньому суміш целюлози, цукру і кислот діє як природне проносне.

Вплив на серце

У винограді містяться антиоксидантні компоненти, які допомагають підтримувати рівень холестерину в здоровому діапазоні і можуть знижувати кров’яний тиск.

Також він збільшує вміст в крові оксиду азоту, який запобігає утворенню згустків крові, тим самим скорочуючи вірогідність серцевих нападів.

Як вживати виноград

Виноград потрібно вживати в помірних кількостях, бажано в день не більше одного грона, якщо гроно занадто велике (близько 1 кг), то краще з'їсти за день не більше 300-500 г винограду.

Зокрема, у свіжому вигляді виноград віддає всі корисні речовини, можна також вживати його у вигляді свіжоприготованого соку.