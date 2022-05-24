Чим можна замінити сіль на кухні: найпростіші і доступні аналоги

А це означає, що для поповнення запасів солі в українських супермаркетах доведеться експортувати її з інших країн. Зараз в магазинах сіль ще є, але ціна вже зросла втричі.

Сіль може стати дефіцитом не тільки в Україні, але і в країнах Європи через зупинку підприємства "Артемсіль" в Донецькій області. У квітні компанія відвантажила всі запаси готової продукції. Зараз завод знаходиться в зоні постійних обстрілів.

Чим можна замінити сіль на кухні та що додасть стравам необхідний смак - читайте в матеріалі нижче.

Сік лимона

У такому соку міститься вітамін С у великій кількості, а це не тільки зробить блюдо смачніше, але і корисніше. Сік лимона підійде для салатів і м'ясних страв.

Соєвий соус

Один з найпростіших замінників солі. У його складі є сіль, спеції, а також вітаміни та мінеральні речовини. Вибирайте соус з соєвих бобів і пшениці, без додавання консервантів. Максимальна добова доза - не більше двох столових ложок.

Соєвий соус відмінно підійде для перших страв, м'ясних страв, салату або підливи.

Морські водорості

У таких водоростях міститься морська сіль, яка додає водоростям солонуватий смак. У ній містяться також йод і вітаміни. Водорості можна вживати свіжими або сушеними.

Сушену морську капусту можна подрібнити в кавомолці та порошком посипати будь-які страви.

Сушені овочі

Прекрасно замінюють сіль у багатьох стравах сушені овочі. Вони зберігають свої поживні речовини в сухому вигляді, мають прекрасний аромат і смак.

Для приготування перших страв, гасіння або м'яса - візьміть звичайні сушені овочі в наборі, там міститься також і сіль.

Часник

Ви здивуєтеся, але часник знижує потребу організму в солі та дає всі необхідні корисні речовини. Ще він зміцнює імунну систему та омолоджує організм. У свіжого часнику різкий запах, тому після їжі можна випити молоко або пожувати зелень.

Для приготування страв можна взяти часник в порошку або сухі спеції.

Хрін і імбир

Спробуйте додати в їжу коріння імбиру і хрону. Це допоможе замінити не тільки сіль, а й інші гострі спеції. Використовуйте сухі або свіжі прянощі - вони відмінно підійдуть для соусу.

Оцет

Звичайний столовий оцет допоможе замінити сіль в салатах, рисовий - в стравах китайської кухні. Оцет можна розбавити звичайними травами, що додасть аромату і ніжного смаку.

Сухі спеції

Сіль можуть замінити: запашний перець, кріп, петрушка, базилік, орегано, естрагон, розмарин, куркума, майоран, кмин, коріандр, каррі, паприка.

Соуси з приправами

Відмінною заміною сіль в їжі можуть стати соуси - як магазинні, які містять сіль. Так і зроблені самостійно. Візьміть рослинну олію, трохи часнику, цибулі, дрібно нарізану зелень, трохи гірчичного порошку і лимонну цедру. Можна для пікантності додати паприку.

Солоні або мариновані продукти

Щоб смак страв без солі не сильно вас засмучував, додайте до них солоний огірок або маринований помідор. Допоможуть також мариновані гриби, салати. Сам маринад не виливайте, а додайте в гарнір або суп.

Бульйонні кубики та спеції до супів

У таких спеціях і добавках міститься дуже багато солі, а також глутамат натрію. Саме глутамат натрію робить багато страв, в тому числі й фаст-фуд, більш смачними.

З такою добавкою варто бути дуже обережно - вона небезпечна для шлунка при вживанні у великих кількостях і викликає апетит. Але при мінімальних дозах ця добавка здатна повністю замінити сіль.