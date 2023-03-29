Такая пасхальна выпечка точно удивит всех! Готовим паску Краффин

Составляющие:

Теплое молоко - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 70 г

Ванильный сахар - 20 г

Дрожжи - 7 г

Цедра 1 лимона

Сливочное масло комнатной температуры - 30 г

Соль - 1/4 ч. л.

Мука - около 350 г (вместе с опарой; ориентируйтесь на тесто, может понадобиться чуть больше или поменьше; не добавляйте слишком много муки, иначе паска не получится воздушной)

Мягкое сливочное масло 82% для смазки - 100 г

Пошаговое приготовление

Добавьте к молоку дрожжи, 3 ст. л. муки, щепотку сахара. Поставьте в теплое место на 10 минут.

Вбейте в миску яйца, натрите цедру лимона, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло.

Переложите опару в яйца с сахаром. Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут.

Положите тесто в миску, накройте и поставьте в теплое место.

Подготовьте цукаты, сухофрукты - по вашему вкусу.

Обомните тесто, разделите на три части, выложите на смазанную маслом тарелку и оставьте на 5 минут.

Раскатайте каждый кусок теста в прямоугольник очень тонко. Смажьте тесто сливочным маслом, разложите сверху сухофрукты и заверните рулетом тесто.

Разрежьте рулет пополам, не дорезая по одному краю. Скрутите колбаску из теста в спираль и переложите в форму. Поставьте паски подходить минут на 45.

Отправьте выпекаться до разогретой до 170 градусов примерно на 25 минут.

Готовые паски охладите на решетке и присыпьте сахарной пудрой.