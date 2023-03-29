RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такая пасхальна выпечка точно удивит всех! Готовим паску Краффин

Как испечь паску Краффин (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов пасхальной выпечки существует очень много, но все они похожи друг на друга. Что не скажешь о паске Краффин, который получается не только вкусным, но еще и очень красивым.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Теплое молоко - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 70 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Дрожжи - 7 г
  • Цедра 1 лимона
  • Сливочное масло комнатной температуры - 30 г
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Мука - около 350 г (вместе с опарой; ориентируйтесь на тесто, может понадобиться чуть больше или поменьше; не добавляйте слишком много муки, иначе паска не получится воздушной)
  • Мягкое сливочное масло 82% для смазки - 100 г

Пошаговое приготовление

Добавьте к молоку дрожжи, 3 ст. л. муки, щепотку сахара. Поставьте в теплое место на 10 минут.

Вбейте в миску яйца, натрите цедру лимона, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло.

Переложите опару в яйца с сахаром. Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут.

Положите тесто в миску, накройте и поставьте в теплое место.

Подготовьте цукаты, сухофрукты - по вашему вкусу.

Обомните тесто, разделите на три части, выложите на смазанную маслом тарелку и оставьте на 5 минут.

Раскатайте каждый кусок теста в прямоугольник очень тонко. Смажьте тесто сливочным маслом, разложите сверху сухофрукты и заверните рулетом тесто.

Разрежьте рулет пополам, не дорезая по одному краю. Скрутите колбаску из теста в спираль и переложите в форму. Поставьте паски подходить минут на 45.

Отправьте выпекаться до разогретой до 170 градусов примерно на 25 минут.

Готовые паски охладите на решетке и присыпьте сахарной пудрой.

Мы также писали, как испечь паску по рецепту легендарной Дарии Цвек.

Также узнайте, будет ли на Пасху дополнительный выходной.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты