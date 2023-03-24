Паска от берегини украинской кухни Дарии Цвек: давний рецепт на видео
Украинцы готовятся праздновать Пасху 16 апреля, поэтому стоит запасаться рецептами вкусных пасок. Один из таких дошел до нас от кулинара Дарии Цвек, которую называют "берегиней украинской кухни".
Рецепт появился на YouTube канале Смаколики Юли.
Составляющие:
- 1 кг муки
- 400 мл теплого молока (не горячего!)
- 10 желтков
- 70 г дрожжей
- 200 г растопленного сливочного масла
- 300 г сахара
- пакетик ванильного сахара
- 1/2 ч. л. соли (без горки)
- цедра апельсина или лимона
- 150 г изюма или клюквы
- цукаты по желанию
Пошаговое приготовление
К теплому молоку добавьте свежие дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки от общего количества. Перемешайте до однородности, накройте и оставьте на 10-15 минут.
Разотрите желтки с сахаром, солью, ванильным сахаром, натрите апельсиновую цедру. Хорошо перемешайте.
Перелейте опару в большую миску, добавьте желточную маску, размешайте и добавьте растопленное сливочное масло.
Постепенно вводите просеянную муку. Сначала ложкой, а затем - руками. Вымешивайте тесто около 20-30 минут вручную, или же с помощью специальных девайсов.
Добавьте сухофрукты и поместите в тесто. Поставьте тесто подходить на 1,5-2 часа.
Обомните тесто, подготовьте формы и выкладывайте в них тесто, заполняя на 1/3. Поставьте подрастать на 1,5-2 часа. Смажьте паски яйцом и поставьте в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Пекутся они около 45 минут.
Кто такая Дария Цвек
Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Кулинара называют берегиней украинской кухни, автором бестселлеров (было продано более 5 млн экземпляров ее книг).
Только книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз. Книга попала в список "Лідери року" по версии Всеукраинского рейтинга "Книга року-2013". А сборник рецептов и советов "Малятам і батькам" был признан "Книгою року-2002".
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