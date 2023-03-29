Така великодня випічка точно здивує всіх! Готуємо паску Крафін

Рецептів пасхальної випічки існує дуже багато, але всі вони схожі один на одного. Що не скажеш про паску Крафін, яка виходить не тільки смачною, а ще й дуже гарною.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Додайте до молока дріжджі, 3 ст. л. борошна, дрібку цукру. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.
Вбийте в миску яйця, натріть цедру лимона, додайте сіль, цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло.
Перекладіть опару до яєць з цукром. Поступово додавайте борошно і вимішуйте тісто протягом десь 10 хвилин.
Покладіть тісто в миску, накрийте і поставте в тепле місце.
Підготуйте цукати, сухофрукти - на ваш смак.
Обімніть тісто, розділіть на три частини, викладіть на тарілку, змазану маслом, і залиште на 5 хвилин.
Розкатайте кожен шмат тіста в прямокутник дуже тонко. Змажте тісто вершковим маслом, розкладіть зверху сухофрукти і заверніть тісто рулетом.
Розріжте рулет навпіл, не дорізаючи з одного краю. Скрутіть ковбаску з тіста в спіраль і перекладіть у форму. Поставте паски підходити хвилин на 45.
Відправте випікатися до розігрітої до 170 градусів приблизно на 25 хвилин.
Готові паски охолодіть на решітці і присипте цукровою пудрою.
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