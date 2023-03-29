Така великодня випічка точно здивує всіх! Готуємо паску Крафін

Складники:

Тепле молоко - 100 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 70 г

Ванільний цукор - 20 г

Дріжджі - 7 г

Цедра 1 лимона

Вершкове масло кімнатної температури - 30 г

Сіль - 1/4 ч. л.

Борошно - близько 350 г (разом з опарою; орієнтуйтеся на тісто, може знадобитися трохи більше або трохи менше; не додавайте занадто багато борошна, інакше паска не вийде повітряною)

М'яке вершкове масло 82% для змащування - 100 г

Покрокове приготування

Додайте до молока дріжджі, 3 ст. л. борошна, дрібку цукру. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.

Вбийте в миску яйця, натріть цедру лимона, додайте сіль, цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло.

Перекладіть опару до яєць з цукром. Поступово додавайте борошно і вимішуйте тісто протягом десь 10 хвилин.

Покладіть тісто в миску, накрийте і поставте в тепле місце.

Підготуйте цукати, сухофрукти - на ваш смак.

Обімніть тісто, розділіть на три частини, викладіть на тарілку, змазану маслом, і залиште на 5 хвилин.

Розкатайте кожен шмат тіста в прямокутник дуже тонко. Змажте тісто вершковим маслом, розкладіть зверху сухофрукти і заверніть тісто рулетом.

Розріжте рулет навпіл, не дорізаючи з одного краю. Скрутіть ковбаску з тіста в спіраль і перекладіть у форму. Поставте паски підходити хвилин на 45.

Відправте випікатися до розігрітої до 170 градусів приблизно на 25 хвилин.

Готові паски охолодіть на решітці і присипте цукровою пудрою.