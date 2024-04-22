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Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Понедельник 22 апреля 2024 07:31
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Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото) За сколько можно продать Васильковскую керамику (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Васильковская майолика - керамические и глиняные изделия, которые могут принести немало денег. Многие помнят еще из детства статуэтки в виде животных, но мало кто знает, насколько ценны они сейчас, например баран за 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность статуэтки

Так, на аукционе появилась Васильковская статуэтка. На первый взгляд кажется, что этот глиняный баран совсем не редкий, ведь в прошлом такие фигурки украшали почти все серванты. Впрочем, это совсем не так.

Дело в том, что продукция завода Васильковской керамики создавалась в ограниченном количестве. Поэтому сейчас, когда не все люди сохранили ценные экземпляры, они пользуются еще большим спросом.

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Столько стоит Васильковская керамика (фото: violity.com)

Статуэтка барана, которую решил продать мужчина, в хорошем состоянии. Она почти не потеряла "товарный" вид.

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Эта статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч. Как она выглядит (фото)

Васильковская керамика (фото: violity.com)

Сколько стоят Васильковские статуэтки

Свой лот хозяин оценил недешево. Он сразу поставил минимальную стоимость - 59 тысяч 999 гривен.

При этом цена может "взлететь", если коллекционеры начнут делать ставки. Однако будут ли пользователи соперничать за возможность купить такую статуэтку - пока остается загадкой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какая украинская монета стоит 17 тысяч.

Кроме того, недавно стало известно, что Васильковскую вазу оценили в 75 тысяч гривен.

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