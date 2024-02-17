Эта игрушка была почти у каждого, а сейчас стоит тысячи гривен (фото)

Некоторые старые игрушки, которые были почти у всех в детстве, могут оказаться невероятно ценными. Сейчас фигурки и "солдатики" стоят тысячи гривен, ведь их собирают коллекционеры.

Какая игрушка может принести вам деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит ценная игрушка

Так, продавец из города Ровно разместил на онлайн-аукционе свой лот - старую игрушку-фигурку "Сидящий Бык". В прошлом они были очень популярны, а сейчас имеют свой номер в каталоге Шуллера, где собраны все ценные и интересные фигурки индейцев-ковбоев.

За сколько можно продать старые фигурки (фото: violity.com)

Игрушку сделали в период с 1965 по 1985 годы. Фигурка в хорошем состоянии и имеет интересную особенность, которая делает ее ценной.

"Брюки окрашены в серый цвет, что выделяет эту фигурку как крайне редкую и дорогую среди коллекционеров! Низ палки был отломан и качественно отремонтирован!", - пояснил продавец.

За сколько можно продать старые фигурки (фото: violity.com)

Сколько стоят старые фигурки

Как оказалось, за свою игрушку продавец хочу получить как минимум 4 тысячи 200 гривен. Впрочем, если фигурка заинтересует коллекционеров, за нее могут заплатить гораздо больше.

Сколько стоят старые фигурки (скриншот)

За лотом уже следят четыре человека. Вероятно, фигурка "уйдет с молотка" и принесет владельцу тысячи гривен.