Эта игрушка была почти у каждого, а сейчас стоит тысячи гривен (фото)
Некоторые старые игрушки, которые были почти у всех в детстве, могут оказаться невероятно ценными. Сейчас фигурки и "солдатики" стоят тысячи гривен, ведь их собирают коллекционеры.
Какая игрушка может принести вам деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Как выглядит ценная игрушка
Так, продавец из города Ровно разместил на онлайн-аукционе свой лот - старую игрушку-фигурку "Сидящий Бык". В прошлом они были очень популярны, а сейчас имеют свой номер в каталоге Шуллера, где собраны все ценные и интересные фигурки индейцев-ковбоев.
За сколько можно продать старые фигурки (фото: violity.com)
Игрушку сделали в период с 1965 по 1985 годы. Фигурка в хорошем состоянии и имеет интересную особенность, которая делает ее ценной.
"Брюки окрашены в серый цвет, что выделяет эту фигурку как крайне редкую и дорогую среди коллекционеров! Низ палки был отломан и качественно отремонтирован!", - пояснил продавец.
За сколько можно продать старые фигурки (фото: violity.com)
Сколько стоят старые фигурки
Как оказалось, за свою игрушку продавец хочу получить как минимум 4 тысячи 200 гривен. Впрочем, если фигурка заинтересует коллекционеров, за нее могут заплатить гораздо больше.
Сколько стоят старые фигурки (скриншот)
За лотом уже следят четыре человека. Вероятно, фигурка "уйдет с молотка" и принесет владельцу тысячи гривен.
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