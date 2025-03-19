В самом модном цвете весны 2025: жена Виктора Павлика показала стильный "лук" с джинсами

Самые модные джинсы на весну 2025 - это брюки из денима белого и молочного оттенков. Такие джинсы сочетают в себе элегантность и свежесть. Этот цвет стал самым популярным, отодвинув классические синие и черные оттенки. Белые джинсы подойдут для самых разных стилей и легко комбинируются с одеждой любых цветов и фасонов, что делает их универсальными.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супруги Виктора Павлика, блогерши и концертного директора Екатерины Репяховой решило детальнее рассказать, как их носить в весеннем сезоне.

Как носит белые джинсы Екатерина Репяхова

Супруга популярного артиста следит за модными трендами и часто показывает стильные "луки" в своем блоге. Так, на днях она продемонстрировала образ с белыми джинсами.



Екатерина Репяхова показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репхова выбрала модель прямого кроя, которую дополнила ремнем на поясе контрастного цвета.

Сверху она надела белый лонгслив, который заправила в брюки, а также бомбер на молнии коричневого оттенка. Завершить стильный аутфит Екатерина Репяхова решила светло-бежевыми кроссовками.



Жена Виктора Павлика выбрала лук с белыми джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

Какие фасоны присмотреть на весну-2025

Прямые или слегка расширенные

Прямой крой или модель с немного расширенным низом снова в моде. Такие джинсы создают легкий и не перегруженный образ, который идеально подходит для весенних прогулок.

Укороченные джинсы

Короткие джинсы, которые заканчиваются выше щиколотки, идеально подойдут для весны. Они будут прекрасно сочетаться с ботильонами, кедами или элегантными туфлями.

Скинни

Несмотря на тренд на более свободные фасоны, скинни также остаются в моде, особенно в белом цвете. Они идеально подчеркивают фигуру и отлично смотрятся с объемными топами или жакетами.

Модели с высокой талией

Джинсы с завышенной талией будут одними из самых популярных в 2025 году, так как этот фасон создает изящный силуэт и хорошо сочетается с топами, блузами и пиджаками.



Стильный лук с белыми джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

С чем носить белые джинсы в 2025 году

С верхом в нейтральных тонах

Белые джинсы отлично сочетаются с пастельными оттенками - светло-голубым, бежевым, мятным или даже нежно-розовым. Эти сочетания создают легкий и воздушный весенний образ.

С яркими акцентами

Для более смелого образа можно сочетать белые джинсы с яркими или насыщенными цветами, например, с оранжевым, красным или ультрамарином. Это добавит энергии и свежести в ваш лук.

С жакетами и кардиганами

Легкий приталенный жакет или длинный кардиган будут идеальными для создания стильного и одновременно удобного образа.

С кроссовками или ботильонами

Обувь на низком ходу, такая как кеды или ботильоны, идеально подходит для весеннего образа с белыми джинсами. Для вечернего выхода можно выбрать сандалии на каблуке или даже туфли.



Образ с белыми джинсами жены Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

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