В самом модном цвете весны 2025: жена Виктора Павлика показала стильный "лук" с джинсами
Самые модные джинсы на весну 2025 - это брюки из денима белого и молочного оттенков. Такие джинсы сочетают в себе элегантность и свежесть. Этот цвет стал самым популярным, отодвинув классические синие и черные оттенки. Белые джинсы подойдут для самых разных стилей и легко комбинируются с одеждой любых цветов и фасонов, что делает их универсальными.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супруги Виктора Павлика, блогерши и концертного директора Екатерины Репяховой решило детальнее рассказать, как их носить в весеннем сезоне.
Как носит белые джинсы Екатерина Репяхова
Супруга популярного артиста следит за модными трендами и часто показывает стильные "луки" в своем блоге. Так, на днях она продемонстрировала образ с белыми джинсами.
Екатерина Репяхова показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)
Репхова выбрала модель прямого кроя, которую дополнила ремнем на поясе контрастного цвета.
Сверху она надела белый лонгслив, который заправила в брюки, а также бомбер на молнии коричневого оттенка. Завершить стильный аутфит Екатерина Репяхова решила светло-бежевыми кроссовками.
Жена Виктора Павлика выбрала лук с белыми джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)
Какие фасоны присмотреть на весну-2025
Прямые или слегка расширенные
Прямой крой или модель с немного расширенным низом снова в моде. Такие джинсы создают легкий и не перегруженный образ, который идеально подходит для весенних прогулок.
Укороченные джинсы
Короткие джинсы, которые заканчиваются выше щиколотки, идеально подойдут для весны. Они будут прекрасно сочетаться с ботильонами, кедами или элегантными туфлями.
Скинни
Несмотря на тренд на более свободные фасоны, скинни также остаются в моде, особенно в белом цвете. Они идеально подчеркивают фигуру и отлично смотрятся с объемными топами или жакетами.
Модели с высокой талией
Джинсы с завышенной талией будут одними из самых популярных в 2025 году, так как этот фасон создает изящный силуэт и хорошо сочетается с топами, блузами и пиджаками.
Стильный лук с белыми джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)
С чем носить белые джинсы в 2025 году
С верхом в нейтральных тонах
Белые джинсы отлично сочетаются с пастельными оттенками - светло-голубым, бежевым, мятным или даже нежно-розовым. Эти сочетания создают легкий и воздушный весенний образ.
С яркими акцентами
Для более смелого образа можно сочетать белые джинсы с яркими или насыщенными цветами, например, с оранжевым, красным или ультрамарином. Это добавит энергии и свежести в ваш лук.
С жакетами и кардиганами
Легкий приталенный жакет или длинный кардиган будут идеальными для создания стильного и одновременно удобного образа.
С кроссовками или ботильонами
Обувь на низком ходу, такая как кеды или ботильоны, идеально подходит для весеннего образа с белыми джинсами. Для вечернего выхода можно выбрать сандалии на каблуке или даже туфли.
Образ с белыми джинсами жены Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)
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