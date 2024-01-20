Эти 10 копеек могут принести вам 9000 гривен. Вот как они выглядят

Коллекционные и редкие монеты очень ценятся среди нумизматов. Некоторые экземпляры могут стоить нескольких тысяч долларов.

О том, как выглядит 10 копеек, стоимость которых доходит до 9 000 гривен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Монеты-ягодки.

Как выглядит ценная монета

Цена монеты 10 копеек 2011 года зависит от разновидности штампа и состояния монеты. Ее стоимость колеблется от 10 копеек до 9000 грн.

Обычные желтые 10 копеек, которые можно найти в любом кошельке или получить сдачу в магазине, ничего не стоят. Ценными являются 10 копеек из коллекционного набора и 10 копеек из немагнитной стали (белый металл).

Вот так выглядит ценная монета (фото: Монеты-ягодки)

Какая цена на 10 копеек:

из алюминиевой бронзы - 10 коп

из немагнитной стали - 7000-9000 грн

из набора - 120-150 грн

Редкие 10 копеек 2011 года изготовлены из немагнитной стали, с виду они, как 1 или 2 копейки. Нумизматы на форумах утверждают, что серебристые 10 копеек находили всего 4 раза. К тому же, они были не в обращении, а в новых банковских роллах.

Достоверной информации о том, как появились "серебристые монеты", нет. По одной из версий Нацбанк подбирал новый металл для удешевления изготовления 10 копеек.

Редкие монеты, номиналом 10 копеек 2011 года, отчеканенные для сувенирных наборов, можно найти на профильных аукционах. Тираж таких монет составил всего 5000 шт. В обращении их нет - они только в коллекционном наборе монет Украины, посвященном 20-летию НБУ.