Кава з кав'ярні може бути небезпечна влітку: як зрозуміти, що з напоєм щось не так

Кава є світовим лідером серед продажів на вулиці. Напій популярний як взимку, так і влітку. Чашечка еспресо, латте, доппіо або капучіно може підбадьорити, а літній айс-кава освіжити. Але з напоєм, особливо з вуличної кав'ярні, потрібно бути обережніше. Що не так з кавою в літню пору - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіли експерти в програмі "Ранок з Україною".

Натуральна або порошок

Якщо ви вирішили випити на вулиці каву, не варто економити, купуючи розчинний напій. У його шкідливості для здоров'я не сумнівається жоден лікар. Віддайте перевагу каві з мелених зерен.

"Можна купити "каву" в кіоску за 10 гривень, але по факту, ви виберете розчинний кавовий напій - цукрову бомбу, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі", - розповіла професор кафедри товарознавства, управління безпекою і якістю Олена Сидоренко.

Зверніть увагу на посуд

Важливо також, в якому стаканчику вам заварюють напій - він ні в якому разі не повинен бути пластиковим. Такий посуд не призначений для високих температур.

Кава з кав'ярні може порушити роботу організму

Натуральна кава з зерен може бути корисною - запобігає проблемам з печінкою, хворобі Паркінсона. Але не завжди. Якщо ви віддаєте перевагу каві з молоком, важливі умови його зберігання. Часто бариста зберігає молоко не в холодильнику, а "під рукою".

"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогоркнути і стати небезпечним", - зазначила експерт.

Літня кава з льодом - не завжди гарна ідея

З айс-кавою, в яку додають лід, теж не все добре. Лікарі просять любителів охолодитися напоєм бути обережніше, особливо якщо молоко зіпсувалося. Суміш кави, льоду та зіпсованого молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати великим ворогом. Крім цього, дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення і їжа просто не засвоюється.

Інша небезпека айс-кави - від різниці температур. Коли в стомлений спекою організм потрапляє холодний напій, тіло відчуває різкий перепад температур. Це може істотно послабити імунітет і негативно вплинути на серцево-судинну систему.