Не такая, как планировали: как будет выглядеть елка в центре Киева
В этом году главную елку страны все-таки установят, однако кое-чем она будет отличаться от той, которую привыкли видеть киевляне.
Известно, что елка будет в разы меньше и без праздничных огней.
Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".
Какой будет елка 2022 года?
В этом году в Украине не состоится масштабных празднований Нового года и проведение зимних ярмарок, однако елку все-таки установят.
Глава компании, занимающейся организацией локации, Игорь Добруцкий рассказал, что елки, которую не планировали установить, не будет. К тому же она будет отличаться от традиционных размеров и яркости.
"Предыдущий эскиз елки больше не рассматривается. Основные варианты пошли в архив. Новая елка должна быть высотой до 10 метров и без иллюминации", - рассказал Добруцкий.
Чтобы сравнить, в предыдущие годы на Софийской площади устанавливали елки по 30 метров.
Добруцкий также рассказал, что традиционно дерево будет искусственным.
Установка елки в Киеве в 2021 году (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Среди дополнительных украшений хотят разместить вертеп и дидуха. Также будет создана уменьшенная копия большой елки и будет установлена на первом этаже Музея истории города Киева.
Что Кличко говорит о елке в Киеве?
Недавно украинцы активно дискутировали об установке елки. На сайтах разных учреждений было зарегистрировано несколько соответствующих петиций.
Согласно этим петициям, приняли решение не тратить средства городского бюджета, а установить новогодние локации с помощью меценатов.
Мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сказал, что не даст Путину украсть наше Рождество.
"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон, мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", - рассказал Кличко.
Кстати, в Киеве уже начали установку первой новогодней елки. Смотрите, как она выглядит.
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