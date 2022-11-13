В Киеве начали устанавливать первую новогоднюю елку: что о ней известно (фото)

В Киеве начали работы по установке одной из новогодних елок. Она находится на территории одного из ТРЦ в Оболонском районе столицы.

Новогоднюю елку начали устанавливать на проспекте Степана Бандеры, возле ТРЦ "Блокбастер". Известно, что вокруг елки также установят каток. Сейчас уже установлен каркас.

"В Киеве уже начинают монтировать новогодние елки. В Оболонском районе будет по меньшей мере одна, возле ТРЦ "Блокбастер". Кроме того, там же начался монтаж катка, в центре которого и будет елка", - сказано в сообщении.

На фото виден каркас, на котором будет крепиться искусственное покрытие. Над площадкой висят гирлянды. Пока неизвестно, будут ли они функционировать и как - в условиях отключения света.

Фото: Елка возле ТРЦ "Блокбастер"

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что главную елку страны тоже установят, но вокруг нее не будет традиционных ярмарок и гуляний. А подсветку, скорее всего, включат только на праздники - Новый год, Рождество, Святого Николая.

Установлена она будет скорее всего на Софийской площади. Ее украсят игрушками в цветах национального флага, цветами и свечами. А вместо рождественской звезды - тризуб.

Фото: Эскиз главной елки в Киеве

Стоит отметить, что не все украинцы поддерживают идею установить новогоднюю елку в этом году и на сайте КГГА даже создали петицию об отмене и предложили все деньги отдать переселенцам или ВСУ. Пока собрано чуть более 6000 подписей.