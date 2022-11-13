С елкой или без. Как украинские города будут встречать Новый год в условиях войны

На данный момент руководство городов Украины принимает решение о новогодних празднованиях во время войны. Некоторые регионы отказываются от главных елок и праздничной иллюминации на основании опроса жителей, проводимых на сайтах городских советов.

РБК-Украина собрало информацию о том, какие города уже определились, как будут праздновать Новый год.

Киев

В Киеве по поводу елки продолжаются дискуссии. Городские власти заявили о готовности установить елку. Однако на сайте КГГА появилась петиция о том, что ставить елку в столице некстати, которая очень быстро набрала нужное количество голосов.

Позже появилась и другая петиция - за елку, однако киевляне пока ее не поддержали. Городские власти столицы окончательное решение по новогодним праздникам еще не приняли.

Однако, оперативный штаб совета обороны Киевской области запретил использование праздничной иллюминации, в том числе елок, парков и улиц. Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

Днепр

В Днепре городской голова Борис Филатов проводит опрос среди жителей по поводу новогодних празднований. Он предлагает все же установить елку, но иллюминацию включать только в праздники. Все это ради того, чтобы не лишать детей предновогодних радостей и ощущения рождественского чуда.

Сумы

В этом году в Сумах новогоднюю елку не будут устанавливать. Средства, которые должны были направить на содержание елки, направят на обороноспособность города.

Ровно

В Ровно елку не будут устанавливать. По словам мэра города Александра Третьяка, 56% людей высказались против празднований.

В центре города, где в прошлые годы стояла елка, сейчас прощаются с погибшими бойцами ВСУ. Мэр планировал установить елку в парке, однако и от этой идеи в Киеве отказались.

Запорожье

В Запорожье также праздничные мероприятия будут ограничены. Однако относительно елки еще не решили, проводится председательство. Если елку и установят, тратить средства на нее не будут: используют купленное в прошлом году дерево, гирлянды и украшения.

Полтава и область

Городской голова Полтавы Александр Мамай против елки также не возражает. Однако нужно дождаться разрешения Кабмина и согласия жителей общины.

В городе Кременчуг Полтавской области уже решили - елку будут монтировать, однако денег на украшения не будут тратить. Массовых зимних праздников в городе тоже не будет. Однако будет работать установленный предпринимателем каток.

Поставить елку планируют и в еще одном городе Полтавской области - Миргороде. Но без иллюминаций и праздничных мероприятий у нее.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске планируют установить елку, созданную из рисунков детей.

"У нас есть инициатива - поставить не традиционную искусственную елку, а сделать символическую елку победы с рисунков наших детей. Их будет больше тысячи. Поэтому привычной елки не будет", - сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

У елки городские власти обещают сделать небольшое освещение, однако иллюминаций не будет. Впрочем, на праздники обещают включать уличное освещение на более длительное время, чем сейчас.

Черновцы

В Черновцах также решили обойтись без елки. Устанавливать ее на Соборной площади во время войны власти считают неуместным. Новогодней локации там тоже не будет, потому что теперь на площади размещены ангары для помощи переселенцам.

Однако власти планируют установить 7-метровую елку в парке и создать фотозоны на площадях.

Чернигов

В Чернигове никаких мер до Нового года не планируют. По словам начальника городского управления культуры и туризма Александра Шевчука, в нынешней ситуации в городе могут думать только об элементах атмосферы и приветствии детей, а формат празднований нужно пересмотреть.

Известно, что на 13 ноября еще не все регионы страны определились с форматом праздников.