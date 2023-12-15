Банкнота в 500 гривен может принести вам 7 тысяч: в чем особенность купюры и на что обращать внимание

Огромные деньги могут приносить не только монеты с дефектами. В обращении можно найти еще и очень ценные купюры. Вы будете удивлены, но 500-гривневая банкнота может стоить гораздо дороже номинала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит ценная купюра

Продавец из Запорожья разместил свой лот несколько дней назад. Банкнота номиналом 500 гривен на первый взгляд кажется обычной. Но стоит обратить внимание на ее номер.

Все дело в том, что купюра получила "красивые" цифры - "ЕA5555555". Благодаря этому она может стоить очень дорого. Свой лот продавец оценил в 7 тысяч гривен.

Как выглядит ценная купюра (фото: violity.com)

Примечательно, что владелец решил не торговаться. Он поставил фиксированную цену, но это не испугало коллекционеров. За лотом уже следят 24 пользователя.

Найти такую купюру достаточно непросто. Банкноты с "особыми" номерами быстро исчезают из оборота, ведь коллекционеры пытаются сохранить их и перепродать. Впрочем, иногда подобное "сокровище" вы можете найти даже в своем кошельке.

Как определить ценность купюры