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Таємниче зникнення матері з донькою: з'явилися нові подробиці

STYLERЖиття    19.08.2019 - 16:37
Таємниче зникнення матері з донькою: з'явилися нові подробиці
Поліція знайшла автомобіль зниклих (Колаж РБК-Україна)

У поліції розповіли, що знайшли в машині зниклих жінок

Під Києвом при дивних обставинах зникли дві жінки – 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська. Жінки виїхали з міста Бровари 17 серпня на автомобілі Тойота, держномер АІ 2662 ЕЕ у бік столиці і зв'язок з ними обірвався. У Києві вони так і не з'явилися.

Вранці 19 серпня поліція виявила автомобіль Toyota, на якому жінки відправилися в столицю. Машина була знайдена співробітниками поліції на території Броварського району.

Таємниче зникнення матері з донькою: з'явилися нові подробиці

Зниклі Надія Головач і Юлія Зайковская (фото: Національна поліція)

Як повідомили в правоохоронних органах, в салоні автомобіля були виявлені документи на транспортний засіб, посвідчення водія, а також особисті речі зниклих жінок.

Таємниче зникнення матері з донькою: з'явилися нові подробиці

Автомобіль, на якому поїхали жінки і зникли, знайшли в Броварському районі (фото: Національна поліція)

На місце приїхали експерти, які знайшли в салоні відбитки пальців, біологічні зразки і передали їх на експертизу.

Розшукові заходи по встановленню місцезнаходження Надії Головач і Юлії Зайковської тривають. На даний момент йде обстеження місця виявлення автомобіля, пошук свідків та опитування очевидців.

Таємниче зникнення матері з донькою: з'явилися нові подробиці

У машині зниклих жінок знайшли документи та особисті речі (фото: Національна поліція)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Миколаєвом жорстоко вбили військового, а його тіло кинули в річку Південний Буг. Поліція вийшла на слід вбивці і з'ясувала, що сталося в той день.

А також розповідали про те, що у Києві водій і пасажир таксі влаштували бійку прямо час руху автомобіля.

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