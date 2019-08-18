ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не доїхали до столиці: під Києвом таємничим чином зникли матір із донькою

STYLERПодії    18.08.2019 - 18:29
Не доїхали до столиці: під Києвом таємничим чином зникли матір із донькою
Під Києвом таємничим чином зникли мати з донькою (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція розшукує зниклих і просить допомоги у небайдужих жителів

Під Києвом поліція розшукує жінок 53 та 31 років. Відзначається, що мати з дочкою виїхали з Броварів у бік столиці і пропали. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Напередодні на лінію "102" надійшла заява від жителя Броварів про те, що його співмешканки виїхали в Київ 17 серпня близько 20:00, проте вже до 20:30 зв'язок з ними обірвався.

Не доїхали до столиці: під Києвом таємничим чином зникли матір із донькою

Під Києвом таємничим чином зникли мати з донькою (фото: kiev.informator)

31-річна Юлія Зайковська та 53-річна Юлія Головач їхали на авто марки Toyota з номерами АІ 2662 ЕЕ. У даний момент правоохоронці проводять розшукові заходи.

Крім того, правоохоронці просять допомоги у пошуках і звертаються до місцевого населення. У разі наявності інформації про місцезнаходження жінок необхідно повідомити в поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що у центрі Києва в супермаркеті неадекват побив сім'ю з дитиною. Агресивний 43-річний чоловік напав на людей спочатку в приміщенні супермаркету, а потім на вулиці біля їхнього автомобіля.

Як повідомлялося, нещодавно в Харкові в супермаркеті "Сільпо" в ТРК двоє дівчат влаштували різанину.

Також ми писали про те, що раніше в Києві на Лук'янівці в торговому центрі покупця побили прямо на очах у охоронця.

У Києві ґвалтівник напав на дівчину: поліція просить про допомогу (фоторобот) Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога
Новини України розыск
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся