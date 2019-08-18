Не доїхали до столиці: під Києвом таємничим чином зникли матір із донькою

Під Києвом таємничим чином зникли мати з донькою (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція розшукує зниклих і просить допомоги у небайдужих жителів

Під Києвом поліція розшукує жінок 53 та 31 років. Відзначається, що мати з дочкою виїхали з Броварів у бік столиці і пропали. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Напередодні на лінію "102" надійшла заява від жителя Броварів про те, що його співмешканки виїхали в Київ 17 серпня близько 20:00, проте вже до 20:30 зв'язок з ними обірвався.

Під Києвом таємничим чином зникли мати з донькою (фото: kiev.informator)

31-річна Юлія Зайковська та 53-річна Юлія Головач їхали на авто марки Toyota з номерами АІ 2662 ЕЕ. У даний момент правоохоронці проводять розшукові заходи.

Крім того, правоохоронці просять допомоги у пошуках і звертаються до місцевого населення. У разі наявності інформації про місцезнаходження жінок необхідно повідомити в поліцію за номером 102.

Нагадаємо, що у центрі Києва в супермаркеті неадекват побив сім'ю з дитиною. Агресивний 43-річний чоловік напав на людей спочатку в приміщенні супермаркету, а потім на вулиці біля їхнього автомобіля.

Як повідомлялося, нещодавно в Харкові в супермаркеті "Сільпо" в ТРК двоє дівчат влаштували різанину.

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