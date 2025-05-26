Тайный роман Квитковой с известным футболистом: астролог ответила, есть ли шанс у этих отношений

"Эти отношения - не случайность. Их встреча имеет кармическую подоплеку и астрологическую логику. Давайте рассмотрим эту пару сквозь призму астрологии отношений - синастрии", - начала эксперт.

Основной эмоциональный уровень - Солнце и Луна

Солнце Квитковой, объясняет астролог, в Раке. И это говорит об эмоциональности, потребности в защищенности и душевной близости. Солнце Бражка в Водолее, а это, подчеркнула Лия, совсем другой полюс: независимость, рациональность, интеллект.

"Эти два знака стоят в квинконсе - непростой аспект, требующий постоянной настройки друг на друга. Владимир может казаться отстраненным в моменты, когда Даша хочет эмоционального тепла", - пояснила Лагуз.

"Луна Даши в Козероге - сдержанная, нуждается в стабильности. У Владимира Луна в Тельце, к тому же на звезде Алголь - это очень мощное эмоциональное расположение, что может нести как большую глубину, так и риск деструктивных сценариев. Однако между их Лунами - тригон. Это отличный аспект для бытовой совместимости, общих ценностей и ощущения "мы из одного теста", - добавила она.

Интеллектуальный уровень

Меркурий Даши во Льве - яркий, уверенный в своих словах. Она, считает астролог, любит говорить эмоционально и образно. Меркурий Владимира в Водолее, еще и ретроградный - это аналитический, несколько оторванный способ мышления.

"Но эти два Меркурия находятся в оппозиционных стихиях (огонь и воздух), что создает интересное интеллектуальное притяжение: она вдохновляет, он - провоцирует нестандартное мышление", - рассказала Лия.

Астрологический разбор совместимости Квитковой и Бражко (фото предоставлено Лагуз)

Уровень любви и секса - Венера и Марс

Венера блогера в Близнецах, и она, объяснила астролог, легкая, игривая, нуждается в интересном общении в отношениях. У футболиста Венера в Водолее: дружественная, независимая, но лояльная.

"Обе они воздушные. Между ними гармоничный трин - это аспект общего вкуса, взаимного притяжения, легкости во флирте и любви. Марс Даши в Раке, очень домашний и мягкий, тогда как Марс Владимира в Овне - это прямота, решительность, напор. Между этими двумя - квадрат", - отметила Лагуз.

"Это сексуальное напряжение, которое может как усиливать влечение, так и вызывать конфликты на бытовом или эмоциональном уровне. В паре может быть борьба за инициативу или разное видение действий", - также пояснила она.

Кармические показатели - Узлы, Лиллит

У Владимира Раху в Близнецах, а Венера Даши - тоже в Близнецах. Это, отметила Лия, говорит о том, что Квиткова несет в его жизнь что-то важное, связанное с реализацией его кармического пути. Она может быть его проводником в публичности, легкости, общении.

"Интересно, что Лиллит Бражка находится в Рыбах - знак мечты, растворения, и это точно будет вызывать у Даши (с Юпитером в Рыбах) много проекций. Она может видеть в нем "того самого", хотя не всегда будет уверена, кем он является на самом деле", - рассказала эксперт.

"Это пара с потенциалом. Их сочетание - это встреча глубокой эмоциональности с независимым умом, нежности с напором, бытовой совместимости с эротическим напряжением", - подчеркнула она.

Они могут быть вместе долго, если научатся:

принимать разность в темпе проявления эмоций

договариваться в быту (Марс-Даша и Луна-Вова - разные энергетически)

не обесценивать другой стиль мышления (ее экспрессивность - не менее важна, чем его аналитичность).

"Главное - не бороться за первенство, а объединить силы. Они могут дать друг другу многое: он - стабильность и поддержку, она - вдохновение и теплоту. Если оба готовы работать над глубиной связи - это союз, который может стать настоящим. Даже "на всю жизнь", - резюмировала Лагуз.