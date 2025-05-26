Таємний роман Квіткової з відомим футболістом: астролог відповіла, чи є шанс у цих стосунків

"Ці стосунки - не випадковість. Їхня зустріч має кармічне підґрунтя та астрологічну логіку. Розгляньмо цю пару крізь призму астрології стосунків - синастрії", - почала експерт.

Основний емоційний рівень - Сонце та Місяць

Сонце Квіткової, пояснює астролог, в Раку. І це говорить про емоційність, потребу в захищеності та душевній близькості. Сонце Бражка у Водолії, а це, наголосила Лія, зовсім інший полюс: незалежність, раціональність, інтелект.

"Ці два знаки стоять у квінконсі - непростий аспект, що вимагає постійного налаштування один на одного. Володимир може здаватися відстороненим у моменти, коли Даша хоче емоційного тепла", - пояснила Лагуз.

"Місяць Даші в Козерозі - стриманий, потребує стабільності. Володимир має Місяць у Тільці, до того ж на зірці Алголь - це дуже потужне емоційне розташування, що може нести як велику глибину, так і ризик деструктивних сценаріїв. Однак між їхніми Місяцями - тригон. Це чудовий аспект для побутової сумісності, спільних цінностей та відчуття "ми з одного тіста", - додала вона.

Інтелектуальний рівень

Меркурій Даші в Леві - яскравий, впевнений у своїх словах. Вона, вважає астролог, любить говорити емоційно й образно. Меркурій Володимира у Водолії, ще й ретроградний - це аналітичний, дещо відірваний спосіб мислення.

"Але ці два Меркурії знаходяться в опозиційних стихіях (вогонь і повітря), що створює цікаве інтелектуальне притягання: вона надихає, він - провокує нестандартне мислення", - розповіла Лія.

Астрологічний розбір сумісності Квіткової та Бражка (фото надано Лагуз)

Рівень кохання та сексу - Венера і Марс

Венера блогерки у Близнюках, і вона, пояснила астролог, легка, грайлива, потребує цікавого спілкування у стосунках. У футболіста Венера у Водолії: дружня, незалежна, але лояльна.

"Обидві вони повітряні. Між ними гармонійний трин - це аспект спільного смаку, взаємного тяжіння, легкості у флірті й коханні. Марс Даші у Раку, дуже домашній і м’який, тоді як Марс Володимира в Овні - це прямота, рішучість, напір. Між цими двома - квадрат", - зазначила Лагуз.

"Це сексуальна напруга, яка може як підсилювати потяг, так і викликати конфлікти на побутовому чи емоційному рівні. У парі може бути боротьба за ініціативу або різне бачення дій", - також пояснила вона.

Кармічні показники - Вузли, Лілліт

У Володимира Раху в Близнюках, а Венера Даші - теж у Близнюках. Це, зауважила Лія, говорить про те, що Квіткова несе у його життя щось важливе, пов’язане з реалізацією його кармічного шляху. Вона може бути його провідником у публічності, легкості, спілкуванні.

"Цікаво, що Лілліт Бражка знаходиться у Рибах - знак мрій, розчинення, і це точно викликатиме у Даші (із Юпітером у Рибах) багато проекцій. Вона може бачити в ньому "того самого", хоча не завжди буде впевнена, ким він є насправді", - розповіла експерт.

"Це пара з потенціалом. Їхнє поєднання - це зустріч глибокої емоційності з незалежним розумом, ніжності з напором, побутової сумісності з еротичною напругою", - наголосила вона.

Вони можуть бути разом довго, якщо навчаться:

приймати різність у темпі прояву емоцій

домовлятися у побуті (Марс-Даша і Місяць-Вова — різні енергетично)

не знецінювати інший стиль мислення (її експресивність — не менш важлива за його аналітичність).

"Головне - не боротися за першість, а поєднати сили. Вони можуть дати одне одному багато: він - стабільність і підтримку, вона - натхнення та теплоту. Якщо обидва готові працювати над глибиною зв’язку - це союз, що може стати справжнім. Навіть "на все життя", - резюмувала Лагуз.