ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Палив траву: під Києвом чоловік знищив 3 будинки і 5 авто сусідів (фото)

STYLERПодії    12.09.2019 - 07:55
Палив траву: під Києвом чоловік знищив 3 будинки і 5 авто сусідів (фото)
Під Києвом згоріли 3 будинки (Фото: kv.npu.gov.ua)

Через пожежу поліція відкрила кримінальне провадження

Чоловік влаштував велику пожежу, спалюючи траву біля своєї ділянки. Інцидент стався в селі Любимівка Вишгородського району під Києвом. Полум'я швидко перекинулося на сусідні ділянки, в результаті згоріли три будинки, п'ять легкових автомобілів, три гаража і трактор. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Також правоохоронці опублікували фото з місця події.

Зазначається, що 42-річний місцевий житель проігнорував численні перестороги та заборони щодо паління трави.

Це закінчилося тим, що сусідам чоловіки були нанесені великі майнові збитки. На щастя, обійшлося без жертв.

Під Києвом чоловік спалював траву - в результаті у сусідів згоріли 3 будинки (Фото: kv.npu.gov.ua)

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події, проводяться слідчі дії.

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, що 11 вересня в селі Нові Соколи Київської області за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. До гасіння були залучені 62 особи і 11 одиниць техніки, з них 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.

Також повідомлялося, що 11 вересня рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області.

Як ми писали раніше, нещодавно у дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа, яка забрала життя 17-річного підлітка.

Пожежа в "Токіо Стар": дочка загиблої іноземки подала позов на $1,5 млн В аеропорту "Бориспіль" сталася масштабна пожежа
Новини України пожежаКиївська областьинцидент
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся