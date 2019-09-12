Палив траву: під Києвом чоловік знищив 3 будинки і 5 авто сусідів (фото)

Під Києвом згоріли 3 будинки (Фото: kv.npu.gov.ua)

Через пожежу поліція відкрила кримінальне провадження

Чоловік влаштував велику пожежу, спалюючи траву біля своєї ділянки. Інцидент стався в селі Любимівка Вишгородського району під Києвом. Полум'я швидко перекинулося на сусідні ділянки, в результаті згоріли три будинки, п'ять легкових автомобілів, три гаража і трактор. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

Також правоохоронці опублікували фото з місця події.

Зазначається, що 42-річний місцевий житель проігнорував численні перестороги та заборони щодо паління трави.

Це закінчилося тим, що сусідам чоловіки були нанесені великі майнові збитки. На щастя, обійшлося без жертв.

Під Києвом чоловік спалював траву - в результаті у сусідів згоріли 3 будинки (Фото: kv.npu.gov.ua)

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події, проводяться слідчі дії.

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, що 11 вересня в селі Нові Соколи Київської області за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. До гасіння були залучені 62 особи і 11 одиниць техніки, з них 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.

Також повідомлялося, що 11 вересня рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області.

Як ми писали раніше, нещодавно у дитячому таборі на Прикарпатті спалахнула пожежа, яка забрала життя 17-річного підлітка.