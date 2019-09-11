У Київській області поблизу зони відчуження горить ліс

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Пожежа сталася за 50 км від Чорнобиля

У середу, 11 вересня, у селі Нові Соколи (Київська область) за 50 кілометрів до Чорнобиля сталася лісова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа виникла на території Димарського лісництва близько 12:25. Сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Зазначається, що станом на 17:30 внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню. Наразі загальна площа лісової пожежі складає близько 6 га. Жертв та постраждалих в результаті пожежі в даний момент немає немає.

"До гасіння залучено 62 чоловік та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки, 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загорання лісової підстилки.

РБК-Україна писало, що о 15:15 пожежа на території військових складів була ліквідована. В результаті інциденту ніхто з військових та цивільних мешканців Калинівки не постраждав. Загрози для цивільного населення та військовослужбовців також немає.