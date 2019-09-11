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У Київській області через загорання трави згоріли 3 будинки

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 22:44
У Київській області через загорання трави згоріли 3 будинки
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жертв та постраждалих не виявлено

У Київській області у селі Любимівка в результаті загорання трави були знищені 3 житлові будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 16:49 надзвичайники отримали інформацію про загорання сухої трави на околиці села Любимівка. Прибувши на місце події пожежники виявили, що вогонь поширився на приватні господарські споруди та житлові будинки.

Зазначається, що о 18:30 масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів була локалізована. Вогнем були знищені 3 житлові будинки та 3 господарські будівлі. Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області у селі Нові Соколи, що за 50 кілометрів до Чорнобиля, горить ліс на площі 6 гектарів. Пожежа спалахнула близько 12:25. Наразі жертв та постраждалих в результаті інциденту немає. До гасіння пожежі залучені 2 літаки АН-32П та вертоліт Мі-8.

Додамо, що сьогодні, 11 вересня, у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загорання лісової підстилки. О 15:15 пожежа на території військових складів була ліквідована.

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