Сюжет для шпигунського фільму: як народжувала Меган Маркл

Меган Маркл народила 6 травня, вранці. Фанати та журналісти мали радіти цій події, однак це викликало неоднозначні емоції. З чим це пов'язано, повідомив Daily Mail.

Натовп британців чергував біля стін Віндзорського замку більше тижня, однак Меган Маркл все ж вдалося вислизнути в госпіталь непоміченою. Навіть про її повернення у новий будинок стало відомо лише після офіційного повідомлення про народження дитини. Через це деякі відчули себе обдуреними.

Виявляється, герцогиня була доставлена в госпіталь ще напередодні в самому звичайному авто. Більш того, за останні кілька днів був зроблений ряд "обманних маневрів", щоб відволікти увагу присутніх натовпів: у Віндзор і назад кілька разів курсувала швидка.

Найбільше здивувало те, що спадкоємець народився не в домашніх умовах, як планувалося, а в клініці Лондона, де доба перебування обходяться породіллі не менше, ніж у 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Ми розповідали про те, що принц Гаррі розповів, коли вперше покаже новонародженого сина.

Раніше герцогиня Сасекська заявила, що Кейт Міддлтон їй заздрить. Важливу роль у даній ситуації, на думку експертів, зіграла вагітність Меган Маркл, якій зараз проявляють максимум уваги.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.