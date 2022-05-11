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Сюди прийшов "русский мир". Дивіться, що зробили окупанти з вокзалом Херсона

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Херсон, Середа 11 травня 2022 09:52
Сюди прийшов "русский мир". Дивіться, що зробили окупанти з вокзалом Херсона Фото: Вокзал Херсона до окупантів виглядав так (ru.wikipedia.org/wiki)
Автор: Людмила Жукова

Українське місто Херсон тимчасово окуповане російськими військовими. Залізничний вокзал солдати РФ своїм "русским миром" перетворили на справжню руїну.

Відео зсередини будівлі показав журналіст і блогер Олександр Рудоманов в Facebook.

"Пам'ятаєте Херсонський вокзал? А ось так він виглядає зараз. Росіяни його розстрощили зсередини", - написав він під відеороликом.

На відео дивіться самі, на що перетворюють "визволителі" міста і села.

У коментарях підписники здивувалися, навіщо окупанти гроблять будівлі, якими потім збираються користуватися.

  • Я не розумію оцього/ Вони ж ніби звільняють свої ісконниє теритрорії від поганих українців, мабуть же, щоб самими тут жити? То навіщо все руйнують і ламають ті, чим можна користуватися?
  • Орда вміє робити тільки так...свині краще собі в хліві ведуть.
  • Ну в Росії є, а тут не потрібні. Тут взагалі нічого не потрібно їм, вони не прийшли сюди розбудовувати країну.

Як ми раніше писали, окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, щоб розміщувати військових.

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Херсонській області змушують підприємців отримувати дозволи на роботу.

Також ми писали, як цинічно окупанти у Херсоні окупанти готувалися до 9 травня.

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