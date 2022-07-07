Сирки в шоколадній глазурі: всього 5 інгредієнтів і ласощі з дитинства готові!
Солодкий сирок в шоколадній глазурі - улюблені ласощі дитинства багатьох. Так, їх можна без проблем придбати в магазині, але краще зробити вдома самому, так буде значно корисніше - до того ж, це зовсім не складно.
Рецептом з 5 інгредієнтів поділилася фуд-блогер Anny Cooking в Instagram.
Інгредієнти на 12 шт:
- 400 г сиру кисломолочного 5-9%
- 50 г цукрової пудри
- 50 г м‘якого вершкового масла
Глазур: 200 г чорного/молочного шоколаду, 40 г рослинної олії
Начинка по бажанню: джем чи варена згущонка
Приготування:
Сир, цукрову пудру, м‘яке масло - збиваємо погружним блендером.
1 сирок ~ 1 ст.л.(40 г) сиркової маси. По бажанню всередину можна покласти начинку. Відриваємо квадратик харчової плівки і в нього загортуємо сирну масу, надаючи сирку форму. Слідкуйте, щоб харчова плівка була тільки навколо сирної маси, бо з середини її дістати буде не можливо після заморозки. Заморожуємо.
До шоколаду додаємо олію, топимо, помішуючи на водяній бані або в мікрохвильовці. Переливаємо в високий стакан. Знімаємо плівку. Сирки вдягаємо на шпашку і купаємо в шоколаді.
Сирки також можна зробити в силіконових формах - форму змазуємо шоколадом, заморожуємо, викладаємо сирну масу, підморожуємо і знову закриваємо шоколадом.
Сирки кладемо в холодильник, щоб вони розморозились. Як зняти з дошки? Зрізати гострим ножем.
Как приготовить сырки в шоколаде дома (фото: instagram.com/anny.cooking)
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