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Сырки в шоколадной глазури: всего 5 ингредиентов и лакомство из детства готово!

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Четверг 07 июля 2022 15:14
Сырки в шоколадной глазури: всего 5 ингредиентов и лакомство из детства готово! Готовим сырки в шоколадной глазури (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Сладкий сырок в шоколадной глазури - любимое лакомство детства многих. Да, их можно без проблем купить в магазине, но лучше сделать дома самому, так будет гораздо полезнее - к тому же, это совсем не сложно.

Рецептом из 5 ингредиентов поделилась фуд-блогер Anny Cooking в Instagram.

Ингредиенты на 12 шт:

  • 400 г творога 5-9%
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г мягкого сливочного масла

Глазурь: 200 г черного/молочного шоколада, 40 г растительного масла

Начинка по желанию: джем или вареная сгущенка

Приготовление:

Творог, сахарную пудру, мягкое масло - взбиваем погружным блендером.

1 творожок ~ 1 ст. л.(40 г) творожной массы. По желанию внутрь можно положить начинку. Отрываем квадратик пищевой пленки и в него заворачиваем творожную массу, придавая творожку форму. Следите, чтобы пищевая пленка была только вокруг творожной массы, ибо из середины ее достать будет невозможно после заморозки. Замораживаем.

К шоколаду добавляем масло, топим, помешивая на водяной бане или в микроволновке. Переливаем в высокий стакан. Снимаем пленку. Сырки надеваем на шпажку и купаем в шоколаде.

Сырки также можно сделать в силиконовых формах - форму смазываем шоколадом, замораживаем, выкладываем творожную массу, подмораживаем и снова закрываем шоколадом.

Сырки кладем в холодильник, чтобы они разморозились. Как снять с доски? Срезать острым ножом.

Сырки в шоколадной глазури: всего 5 ингредиентов и лакомство из детства готово!Как приготовить сырки в шоколаде дома (фото: instagram.com/anny.cooking)

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