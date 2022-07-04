Пишні й ніжні сирники "як в ресторані" за секретним рецептом української кулінарки (відео)

Пишні й ніжні сирники - мрія будь-якого кулінара. Щоб вони вийшли такими смачними, треба знати певні секрети.

Інгредієнти:

сир - 700 г

яйця - 2 шт.

цукор - 100 г

манка - 70 г

крохмаль - 70 г

борошно для посипки

олія для смаження

Покрокове приготування

Візьміть домашній кисломолочний сир (можна магазинний, але дуже жирний). Додайте яйця, манку, цукор, ванільний цукор, крохмаль.

Добре все вимісіть, щоб не було грудочок сиру. Крохмалю може знадобитися трохи більше, якщо сир вологий. Залиште масу на 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

Посипте робочу поверхню борошном і формуйте на ній сирники. Товщина кожного приблизно 1,5 сантиметри. Обтрушуйте зайве борошно.

Налийте на пательню трохи олії і посмажте з обох сторін до золотистої скоринки.