ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен!

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 18:00
Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен! Скріншот: готуємо смачний сирний соус за 1 хвилину
Автор: Світлана Мащенко

Сирний соус готується дуже швидко і просто, а на виході ми отримуємо неймовірний смак. І так - їсти його вам захочеться ложками. Тому не хвилюйтеся, що він залежиться в холодильнику.

Рецептом соусу поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Щоб приготувати сирний соус, візьміть наступні інгредієнти:

  • Вершкове масло - 10 г
  • Молоко - 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Плавлений сир - 130 г
  • Цукор - 1/3 ч. л.

Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен!

Скріншот: ось таким буде наш сирний соус

Покрокове приготування

Додайте в сотейник для варіння соусу молоко і масло, натріть туди ж зубчик часнику.

Візьміть пластинки плавленого сиру для тостів і додайте в сотейник. Всипте туди цукор.

Проваріть 1 хвилину, можна навіть не чекати закипання - такий соус з'їдається дуже швидко. Перемішуйте, поки соус остигає, щоб зверху не утворилася скоринка.

Наш найсмачніший сирний соус готовий! У нього можна вмочати м'ясо, рибу, картоплю, простий хліб або просто їсти його ложками.

Раніше блогер також поділилася простим рецептом котлет з курячої печінки, які готувати швидко, а з'їдаються вони ще швидше.

Також ми писали, як зробити найсмачніший картопляний салат, який стане ідеальним гарніром до м'яса.

Крім того експерти розповіли, навіщо додавати в фарш для котлет чарку горілки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти рецепт
LITE
Від бабусиного будинку до вершини модного олімпу: як складався шлях легенди Vogue Андре Леона Теллі
Від бабусиного будинку до вершини модного олімпу: як складався шлях легенди Vogue Андре Леона Теллі