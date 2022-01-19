Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен!

Сирний соус готується дуже швидко і просто, а на виході ми отримуємо неймовірний смак. І так - їсти його вам захочеться ложками. Тому не хвилюйтеся, що він залежиться в холодильнику.

Щоб приготувати сирний соус, візьміть наступні інгредієнти:

Вершкове масло - 10 г

Молоко - 100 г

Часник - 1 зубчик

Плавлений сир - 130 г

Цукор - 1/3 ч. л.

Скріншот: ось таким буде наш сирний соус

Покрокове приготування

Додайте в сотейник для варіння соусу молоко і масло, натріть туди ж зубчик часнику.

Візьміть пластинки плавленого сиру для тостів і додайте в сотейник. Всипте туди цукор.

Проваріть 1 хвилину, можна навіть не чекати закипання - такий соус з'їдається дуже швидко. Перемішуйте, поки соус остигає, щоб зверху не утворилася скоринка.

Наш найсмачніший сирний соус готовий! У нього можна вмочати м'ясо, рибу, картоплю, простий хліб або просто їсти його ложками.