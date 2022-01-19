Найсмачніший сирний соус за 1 хвилину: цей рецепт має знати кожен!
Сирний соус готується дуже швидко і просто, а на виході ми отримуємо неймовірний смак. І так - їсти його вам захочеться ложками. Тому не хвилюйтеся, що він залежиться в холодильнику.
Рецептом соусу поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Щоб приготувати сирний соус, візьміть наступні інгредієнти:
- Вершкове масло - 10 г
- Молоко - 100 г
- Часник - 1 зубчик
- Плавлений сир - 130 г
- Цукор - 1/3 ч. л.
Скріншот: ось таким буде наш сирний соус
Покрокове приготування
Додайте в сотейник для варіння соусу молоко і масло, натріть туди ж зубчик часнику.
Візьміть пластинки плавленого сиру для тостів і додайте в сотейник. Всипте туди цукор.
Проваріть 1 хвилину, можна навіть не чекати закипання - такий соус з'їдається дуже швидко. Перемішуйте, поки соус остигає, щоб зверху не утворилася скоринка.
Наш найсмачніший сирний соус готовий! У нього можна вмочати м'ясо, рибу, картоплю, простий хліб або просто їсти його ложками.
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