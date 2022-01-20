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Солимо червону рибу, яка буде готова вже за годину: дуже простий спосіб

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Четвер 20 січня 2022 09:45
Солимо червону рибу, яка буде готова вже за годину: дуже простий спосіб Скріншот: солимо червону рибу
Автор: Світлана Мащенко

Червона риба - ідеальна закуска для святкового і повсякденного столу. А при домашньому засолюванні вона виходить не тільки в рази дешевше, але і набагато смачніше магазинної.

Як засолити рибу експрес-методом, коли вона буде готова вже через годину, розповіла відомий фудблогер Alina FooDee.

За словами кулінарки, такий спосіб засолу підходить для будь-якого виду червоної риби. Вона виходить малосольна, ніжна і дуже смачна.

Для 500-600 грам червоної риби нам знадобиться:

  • 1 ст. л. солі
  • 0,5 ст. л. цукру

Покрокова інструкція обробки і засолу риби

Рибу очистити від луски, видалити хребет, ребра і кістки (добре виходить за допомогою пінцета), шкіру потрібно залишити.

Сіль змішати з цукром і посипати рибку з усіх боків. Якщо солити червону рибу цілим шматком, то вже через 8-12 годин отримаємо малосольну рибку. Ступінь солоності можна регулювати на свій смак.

Якщо необхідно засолити рибу дуже швидко, то наріжте її шматочками товщиною 1 см, і посипте сумішшю солі і цукру.

Через 1-2 години така рибка вже готова до вживання.

Солимо червону рибу, яка буде готова вже за годину: дуже простий спосібСкріншот: ось такими шматочками потрібно нарізати рибу для швидкого засолювання

При засолюванні з червоної риби виділяється рідина під дією солі. Як тільки ступінь просолу вас влаштовує, цю рідину потрібно злити, а рибу перекласти в чисту скляну ємність або ж подавати на стіл.

Це важливо: солити рибу найкраще в скляній ємності, а в металевій - вкрай небажано, так як риба може отримати металевий присмак.

Раніше блогер також розповіла, як засолити рибу цілим шматком.

Також ми писали про спосіб приготування сирного соусу всього за одну хвилину, який підійде для будь-яких страв.

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