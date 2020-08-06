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Син українського олігарха купив острів в Італії: з'явилися нові деталі

Четвер 06 серпня 2020 13:55
Син українського олігарха купив острів в Італії: з'явилися нові деталі
Нові деталі про купівлю сином олігарха острова в Італії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Син олігарха Богуслаєва може позбутися острова, який він купив в Італії за 10 мільйонів

Син українського олігарха та ексдепутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва купив острів в Італії за 10 мільйонів євро. Острів належав дев'яти п'ємонтським і лігурійським сім'ям, а в давні часи він був у власності католицької церкви.

Острів Галлинара знаходиться в 1,5 км від материка, між містами Альбена та Алассіо в Італії. Його площа невелика, всього пів кілометра в довжину і ширину. Італійська влада відреагувала на покупку острова сином колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

"Документи про продаж має перевірити Міністерство культурної спадщини Італії, оскільки острів є природним заповідником з 1989 року і може підпадати під обмеження", - повідомляє видання IVG.

Як зазначає італійська влада, острів є важливим з туристичної точки зору і їм не хочеться, щоб Богуслаєв перетворив його в закриту забудову. Крім того, угода може бути скасована й Італія може скористатися пріоритетним правом на придбання ділянки.

"Ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися усі охочі", - заявив міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Як зазначив мер міста Албена Ріккардо Томатіс, жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знайшли таємні угіддя олігарха-сепаратиста.

А також ми розповідали про те, що Ахметов купив найдорожчий особняк у світі.

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